Vrsaljko: 'Sutkinja je presudom normalizirala nasilje nad ženama i nad novinarima'

Napadač je, prema riječima odvjetnice, priznao fizički napad i bio je pod utjecajem alkohola, što je potvrdila i zadarska policija. No sud svoju odluku još nije obrazložio. 'Presuda poručuje svim ženama, žrtvama nasilja, da ne prijavljuju napade jer će biti proglašene krivima, jednako kao i napadači. Pravosudni sustav ženama time poručuje da se od fizičkog napada ne smiju braniti jer će i same biti osuđene', rekla je Jurić.

'Treba naglasiti da je sutkinja ovom presudom normalizirala nasilje nad ženama i nad novinarima te da na simboličan način nosi dio odgovornosti za svaki budući napad na novinara', izjavila je za Dnevnik Nove TV Melita Vrsaljko nakon objave presude.

Vrsaljko je otkrila i da se napad nije zaustavio na terenu. 'Dan nakon napada napadačeva kći došla je na moj kućni prag. Nakon što me uznemiravala porukama i pozivima, došla me gušiti u mom vlastitom dnevnom boravku, što je i policija konstatirala. Kazneno sam ju prijavila, no Općinsko državno odvjetništvo Zadar već godinu i tri mjeseca drži taj predmet u ladici', upozorila je novinarka.

Reagirali su i iz Sindikata novinara Hrvatske, ocijenivši da presuda šalje zabrinjavajuću poruku o statusu novinarskog posla u zemlji. 'Ovo je poruka svima nama koji radimo novinarski posao, ali i svim građanima: nemojte se braniti, jer ćete biti krivi za remećenje javnog reda i mira. Mora postojati politička volja da novinari mogu slobodno raditi svoj posao. Političari moraju znati da je odgovaranje na novinarska pitanja njihova dužnost', poručila je Maja Sever, predsjednica Europske federacije novinara i Sindikata novinara Hrvatske.

Na pitanje novinara kako je ovakva presuda uopće moguća, potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović odgovorio je: 'Stvarno ne znam, ali kad kažete kako je to moguće, sjetio sam se da je bilo privatno. Ako je privatno, to ne znači da si u svakoj situaciji službena osoba.'

Općinski sud u Zadru do zaključenja priloga nije odgovorio na upit Dnevnika Nove TV.