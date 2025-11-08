Vrsaljko: 'Sutkinja je presudom normalizirala nasilje nad ženama i nad novinarima'

Sutkinja Općinskog suda u Zadru Marija Stopfer Mišetić presudila je da je novinarka Melita Vrsaljko jednako kriva kao i muškarac koji ju je napao dok je snimala ilegalne deponije u Nadinu. Odvjetnica Melite Vrsaljko, Vanja Jurić, najavila je žalbu na presudu
'Treba naglasiti da je sutkinja ovom presudom normalizirala nasilje nad ženama i nad novinarima te da na simboličan način nosi dio odgovornosti za svaki budući napad na novinara', izjavila je za Dnevnik Nove TV Melita Vrsaljko nakon objave presude.
Napadač je, prema riječima odvjetnice, priznao fizički napad i bio je pod utjecajem alkohola, što je potvrdila i zadarska policija. No sud svoju odluku još nije obrazložio. 'Presuda poručuje svim ženama, žrtvama nasilja, da ne prijavljuju napade jer će biti proglašene krivima, jednako kao i napadači. Pravosudni sustav ženama time poručuje da se od fizičkog napada ne smiju braniti jer će i same biti osuđene', rekla je Jurić.
Vrsaljko je otkrila i da se napad nije zaustavio na terenu. 'Dan nakon napada napadačeva kći došla je na moj kućni prag. Nakon što me uznemiravala porukama i pozivima, došla me gušiti u mom vlastitom dnevnom boravku, što je i policija konstatirala. Kazneno sam ju prijavila, no Općinsko državno odvjetništvo Zadar već godinu i tri mjeseca drži taj predmet u ladici', upozorila je novinarka.
Reagirali su i iz Sindikata novinara Hrvatske, ocijenivši da presuda šalje zabrinjavajuću poruku o statusu novinarskog posla u zemlji. 'Ovo je poruka svima nama koji radimo novinarski posao, ali i svim građanima: nemojte se braniti, jer ćete biti krivi za remećenje javnog reda i mira. Mora postojati politička volja da novinari mogu slobodno raditi svoj posao. Političari moraju znati da je odgovaranje na novinarska pitanja njihova dužnost', poručila je Maja Sever, predsjednica Europske federacije novinara i Sindikata novinara Hrvatske.
Na pitanje novinara kako je ovakva presuda uopće moguća, potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović odgovorio je: 'Stvarno ne znam, ali kad kažete kako je to moguće, sjetio sam se da je bilo privatno. Ako je privatno, to ne znači da si u svakoj situaciji službena osoba.'
Općinski sud u Zadru do zaključenja priloga nije odgovorio na upit Dnevnika Nove TV.