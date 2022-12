Italija je prva uvela obavezno testiranje za putnike iz Kine. Prijeti li Europi novi val koronavirusa?

Nakon popuštanja epidemioloških mjera u Kini, Italija se prva odlučila na 'drastičnije' mjere i na uvođenje obaveznog testiranja na koronavirus za sve putnike iz Kine. Sada se postavlja pitanje kako će se Europa postaviti prema bujanju virusa u Kini jer zajedničke europske reakcije zasad nema

'Procjene su pokazale da epidemiološke mjere u slučaju putovanja mogu biti korisne i opravdane unutar deset do 14 dana. Znači odmah na početku pandemije ili nakon pojave nove varijante. S druge strane, dugotrajne mjere u slučaju putovanja mogu imati neželjene negativne posljedice', poručili su za Politico iz ECDC-a, aludirajući na štetan utjecaj na ekonomiju te diskriminaciju.

Ne. Barem ne sada. Ministri iz 27 članica Europske unije, kao i zemalja Europskog gospodarskog prostora, u četvrtak nisu dali nikakve naznake da će se to uskoro dogoditi. Na sastanku s Europskom komisijom, ECDC-om i Svjetskom zdravstvenom organizacijom (WHO), pod krinkom Odbora za zdravstvenu sigurnost EU-a, razgovarali su o tome koje su mjere potrebne kako bi se spriječila nova covid kriza. A odgovor je, za sada - da će se razgovori nastaviti. Čitaj: nema akcije.

Osim toga, broj slučajeva koji se 'uvozi' iz Kine nizak je u usporedbi s trenutnim brojem dnevnih slučajeva u zemljama EU-a. U cijeloj europskoj regiji zabilježeno je blizu milijun novih slučajeva samo u tjednu prije Božića, rekao je glasnogovornik WHO-a za Europu, a i to je vjerojatno umanjena brojka s obzirom na slabije testiranje i nadzor.

Vjerojatno ne. To je zato što Kina kaska iza globalne krivulje covida kada su u pitanju nove varijante.

Može li novi val koronavirusa u Kini donijeti novi opasni soj?

To je, prema francuskom virologu Brunu Lini, također malo vjerojatno. Zapravo, otišao je tako daleko da je to opisao kao 'fantaziju'. To je zato što imunološki pritisak uzrokuje razvoj virusa tako da može izbjeći antitijela.

'Ali u Kini nema imunološkog pritiska', rekao je, misleći na niske razine prethodne infekcije. Prije ovog vala samo je oko 2 posto kineske populacije bilo zaraženo koronavirusom, a oko 60 posto je cijepljeno, uglavnom kineskim Sinovacom, koje se pokazalo manje učinkovitim od mRNA cjepiva, kaže Lina. No, Hans Kluge, regionalni direktor WHO-a za Europu, oprezniji je.

'Ne možemo biti toliko spokojni. Znamo da je veliko širenje virusa u velikim populacijama u kojima je slaba pokrivenost cijepljenjem faktor rizika za pojavu novih varijanti koje izazivaju zabrinutost', rekao je. Kluge je ponovio poziv WHO-a na 'budnost, testiranje i sekvenciranje virusa - i, vrlo važno - transparentno dijeljenje podataka.'

'To se odnosi na sve zemlje u svim regijama', dodao je.

Je li Europa spremna nositi se s još većim brojem zaraženih koronavirusom?

Trenutno je to diskutabilno. Mnogi zdravstveni sustavi rade na rubu kapaciteta i mogućnosti, s porastom slučajeva respiratornih bolesti uključujući sezonsku gripu, RSV (Respiratorni sincicijski virus) i Strep A (streptokok), kao i covid. Ali hospitalizacije zbog koronavirusa su i dalje relativno niske.

'Zdravstveni sustavi članica EU-a trenutačno su u stanju upravljati infekcijama covida', rekao je glasnogovornik ECDC-a, ističući da europski građani imaju 'relativno visoke razine imunizacije i cijepljenja'. Ali mogu biti i više. Kluge iz WHO-a pozvao je sve 53 zemlje u europskoj regiji da 'obnove napore oko cijepljenja', dodavši da 'trenutni globalni scenarij iziskuje hitnost'. Također je pozvao zemlje da revidiraju i obnove svoje zalihe lijekova, poput antibiotika penicilina, cjepiva protiv covida i antivirusnih lijekova.

'Zalihe esencijalnih lijekova su pri kraju u europskoj regiji članica WHO-a', poručio je. Glasnogovornik WHO-a naglasio je važnost genetskog sekvencioniranja kako bi se ranije uočilo moguće opasne varijante.

'Ključno je pitanje, kao i uvijek, osigurati snažan genomski nadzor kako bismo u ranoj fazi uočili sve moguće promjene u virusu i sukladno tome modificirali naše mjere intervencije', rekao je glasnogovornik.