Prevara s muzejom Stevena Tylera u Italiji: Pod istragom 15 osoba zbog raznih malverzacija

Unatoč tome, lokalna administracija odlučila se za drugu lokaciju, ali na kraju nije napravila muzej. U međuvremenu se on našao u središtu skandala, a pokrenuta je istraga koju provodi državno odvjetništvo u Crotoneu protiv aktualnog gradonačelnika Antonija Ammiratija , bivšeg gradonačelnika Nicole Belcastre te još 13 ljudi zbog sumnje u financijske malverzacije, falsificiranje javnih dokumenata te iznuđivanje i pokušaje podmićivanja, pišu talijanski mediji.

'Ako muzej nije izgrađen u zgradi u kojoj su živjeli i vjenčali se moj djed i baka, onda ne bi trebao nositi moje ime.' Tako je Steven Tyler, frontmen Aerosmitha , 2022. godine obavijestio gradić Cotronei u Kalabriji, na samom jugu Italije, koji je odobrio projekt rock muzeja nazvanog po njemu, da lokacija na kojoj je bio planiran ne može biti promijenjena.

Istraga je započela nakon pritužbe podnesene preko pjevačeve udruge 'Steven Tyler Cultural Association', osnovane u Cotroneiju, gdje je rođen Giovanni Tallarico, djed Stevena Victora Tallarica, poznatijeg kao Steven Tyler, 1800. godine. Giovanni Tallarico svirao je mandolinu, a poput mnogih Talijana, emigrirao je u Ameriku početkom 1900-ih. Tyler je oduvijek isticao svoje talijanske korijene, a 2013. godine u Cotroneiju su ga dočekali rođaci koji su ostali u Kalabriji. Tom prigodom dobio je nekoliko glazbenih partitura koje je napisao njegov djed, a pjevač ih je odsvirao na klaviru.

Umjesto u palači, muzej planiran u skladištu

Tijekom posjeta predstavljena mu je ideja o muzeju nazvanom po njemu. 'Ideja', objašnjava odvjetnik Nino Grassi, rođak umjetnika i predsjednik Kulturne udruge Steven Tyler, 'bila je izgraditi muzej u palači Bevilacqua u povijesnoj jezgri grada.' To je bila kuća u kojoj je njegov djed živio i vjenčao se prije nego što je emigrirao. Tyler je odobrio ideju, ali nakon što su osigurana početna financijska sredstva od 1,3 milijuna eura iz proračuna regije Kalabrija, tadašnja lokalna administracija promijenila je mišljenje i odlučila premjestiti muzej na drugu lokaciju, a sve je finalizirala aktualna. Zbog toga je udruga formalno upozorila da se Tylerovo ime u tom slučaju ne može koristiti.

Umjesto u spomenutoj palači, zamišljeno je da se muzej preseli u privatno skladište na periferiji. Tyleru se to nije svidjelo te je, preko svog rođaka, odvjetnika Grassija, tužio općinu zbog nezakonitog korištenja svog imena. Nova lokacija alarmirala je i tužiteljstvo Crotonea te je ono utvrdilo niz malverzacija, uključujući i to da je nekretnina kupljena za korist privatne osobe kojoj je isplaćeno 118.368 eura.

Ideja o otvaranju muzeja tako je propala zbog pohlepe, povezane s nezakonitim poslovima.