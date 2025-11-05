Kina optužila Nizozemsku: Prijeti zaustavljanje proizvodnje automobila

Kinesko ministarstvo trgovine pozvalo je nizozemsku vladu da 'prestane ometati' unutarnje poslove Nexperije i pozvalo je na 'konstruktivan pristup' u rješavanju problema u opskrbnom lancu.

Proizvođači automobila, uključujući Volkswagen, Hondu i Nissan, upozorili su da bi ovaj geopolitički sukob mogao zaustaviti proizvodnju. Prošlog tjedna Europska udruga proizvođača automobila upozorila je da su neke proizvodne linije blizu prestanka rada, a europski dobavljači požurili su tražiti izuzeća od kineskih restrikcija, no kineska vlada sada je optužila Nizozemsku da ometa pokušaj rješavanja problema.

Nizozemska vlada, podsjetimo, preuzela je kontrolu nad proizvođačem čipova sa sjedištem u EU-u krajem rujna zbog zabrinutosti u vezi s njegovim kineskim vlasnikom Wingtech Technology. Kao odgovor, Kina je zaustavila izvoz proizvoda Nexperia , čime je ograničen pristup vitalnim komponentama koje se koriste u svemu, od zračnih jastuka do centralnog zaključavanja, piše The Guardian.

'Nizozemska strana ustraje na unilateralnom putu bez poduzimanja konkretnih akcija za rješenje problema, što će neizbježno produbiti negativan utjecaj na globalni lanac opskrbe poluvodičima', navodi se u izjavi ministarstva. 'Ni Kina ni globalna industrija to ne žele.'

Izjava je dovela u pitanje nedavne navode Bijele kuće i europskih dužnosnika kojima se sugeriralo da bi uskoro moglo doći do dugoročnog rješenja spora.

Donald Trump uključio se u trgovinski rat prošlog tjedna nakon razgovora s kineskim kolegom Xi Jinpingom, rekavši da će Peking 'poduzeti odgovarajuće mjere kako bi osigurao nastavak trgovine iz Nexperijinih postrojenja u Kini'.

Zakon iz doba Hladnog rata

Nizozemska vlada pozvala se na zakon iz doba Hladnog rata kada je preuzela kontrolu nad proizvođačem čipova, smijenivši njegova predsjednika Zhang Xuezhenga, djelomično zbog straha da bi Wingtech mogao premjestiti intelektualno vlasništvo u drugu tvrtku koju posjeduje.

Spor je eskalirao prošlog tjedna, kada je Nexperia obavijestila kupce da su sve isporuke prema njezinoj kineskoj tvornici obustavljene. Iako se Nexperijini čipovi proizvode u Europi, oko 70 posto njih pakira se u Kini prije distribucije. Glasnogovornik nizozemskog ministarstva za gospodarstvo rekao je za Reuters da su pregovori između dviju vlada još uvijek u tijeku: 'Ostajemo u kontaktu s kineskim vlastima i našim međunarodnim partnerima kako bismo radili na konstruktivnom rješenju koje je dobro za Nexperiju i naše ekonomije.'

Spor se nadovezuje na kaos s kojim se suočavaju britanski proizvođači automobila nakon što je kibernetički napad prisilio Jaguar Land Rover, najvećeg britanskog proizvođača vozila, da obustavi proizvodnju u rujnu.

Stručnjaci su procijenili da je napad koštao britansku ekonomiju oko 1,9 milijardi funti, utječući na čak 5000 tvrtki u opskrbnom lancu.