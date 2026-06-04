Trump o Hezbolahu: 'Nazvali su nas i rekli: 'Što kažete da stanemo?"

Američki predsjednik je, osim reakcije na novo dogovoreno primirje u Libanonu, komentirao i potencijalni susret s iranskim ajatolahom Modžtabom Hameneijem
Američki predsjednik Donald Trump u Ovalnom uredu odgovarao je na pitanja medija o sukobu na Bliskom istoku. Njegova zapažanja uslijedila su nakon završenih mirovnih pregovora između predstavnika Izraela i Libanona na kojima je dogovoren novi prekid vatre.
No, organizacija Hezbolah, koju podupire Iran, nazvala je taj prijedlog sramotnim, dodajući da će izazvati ubijanje i rastjerivanje Libanonaca.
"Nisu me odbili. Reći ću vam, nazvali su nas i rekli: 'Što kažete na to da stanemo?' Mislim da ćete vidjeti što se tamo događa", komentirao je Trump odbijenicu Hezbolaha, dodajući da bi bilo "stvarno lijepo" kada bi Libanon mogao imati malo mira, piše Sky News.
Susret s Hameneijem
Nakon dugo vremena, oglasio se i iranski ajatolah Modžtaba Hamenei, ističući da SAD i Izrael siju sjeme razdora jer su doživjeli poraz na bojnom polju. Trumpa su upitali bi li se sastao s njime.
"Ne želim se sastati, ali ako se sastanem, bila bi mi čast. Ali ako postignemo dogovor, moguće je da se sastanem s njim. Bio bih s tim u redu", rekao je dodavši da nije siguran bi li ga ugostio u Washingtonu, ali da bi to učinio s poštovanjem.
No, Hameneijeva obitelj ubijena je u prvim američkim napadima na Iran, posljednjeg dana veljače. Pitanje je stoga, bi li se ajatolah htio sastati s Trumpom.
"Rekao bih da nisam njegova omiljena osoba. Ali, uz to rečeno, on je vjerojatno profesionalac u nekim krugovima. Zapravo ima vrlo dobru reputaciju", komentirao je američki predsjednik.