Trump o Hezbolahu: 'Nazvali su nas i rekli: 'Što kažete da stanemo?"

Američki predsjednik Donald Trump u Ovalnom uredu odgovarao je na pitanja medija o sukobu na Bliskom istoku. Njegova zapažanja uslijedila su nakon završenih mirovnih pregovora između predstavnika Izraela i Libanona na kojima je dogovoren novi prekid vatre.

No, organizacija Hezbolah, koju podupire Iran, nazvala je taj prijedlog sramotnim, dodajući da će izazvati ubijanje i rastjerivanje Libanonaca.

"Nisu me odbili. Reći ću vam, nazvali su nas i rekli: 'Što kažete na to da stanemo?' Mislim da ćete vidjeti što se tamo događa", komentirao je Trump odbijenicu Hezbolaha, dodajući da bi bilo "stvarno lijepo" kada bi Libanon mogao imati malo mira, piše Sky News.