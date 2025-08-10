KREĆU RAZGOVORI

Iran s agencijom UN-a za nuklearni nadzor pregovara o novom okviru suradnje

L. Š. / Hina

10.08.2025 u 20:18

Abas Arakči
Abas Arakči Izvor: EPA / Autor: MARTIAL TREZZINI
Visoki dužnosnik UN-ove agencije za nuklearni nadzor otputovat će u ponedjeljak u Iran na razgovore, no posjet nuklearnim postrojenjima nije planiran, rekao je u nedjelju iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči

Otkako je Izrael pokrenuo prve vojne napade na iranske nuklearne lokacije tijekom 12-dnevnog rata u lipnju, inspektori Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) nisu uspjeli pristupiti iranskim objektima, unatoč izjavi ravnatelja IAEA-e Rafaela Grossija da je inspekcija tih postrojenja njegov glavni prioritet.

Iran je optužio agenciju da je praktički potakla bombardiranje objavom negativnog izvješća od 31. svibnja, što je navelo 35-člani Upravni odbor IAEA-e da proglasi Iran krivim zbog kršenja obveza o neširenju nuklearnog oružja. Iranske vlasti, koje dosljedno tvrde da ne rade na nuklearnom oružju, poručuju da Iran ostaje predan Ugovoru o neširenju nuklearnog oružja (NPT).

'Pregovori s IAEA-om održat će se sutra kako bi se odredio okvir za suradnju', napisao je Arakči na Telegramu. 'Zamjenik ravnatelja Grossija doći će sutra u Teheran, a nema planova za posjet nuklearnim postrojenjima dok ne postignemo okvir', piše.

Prošli je mjesec iranski parlament usvojio zakon kojim se obustavlja suradnja s IAEA-om. Zakon propisuje da svaka buduća inspekcija iranskih nuklearnih postrojenja koju provodi ta agencija mora dobiti odobrenje teheranskog Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost.

