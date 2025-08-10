Kapetan Bekavac progovorio prvi put nakon povratka u Hrvatsku: 'Istina će izaći na vidjelo'

Splitski kapetan Marko Bekavac, koji je u listopadu 2023. uhićen u Turskoj nakon što je na brodu kojim je zapovijedao pronađena droga, vratio se u subotu u Hrvatsku kao slobodan čovjek. Vijest o njegovom puštanju na slobodu u subotu potvrdio je ministar pravosuđa Damir Habijan, a radost zbog povratka podijelila je i njegova obitelj, piše 24sata

Bekavac je u Turskoj bio osuđen na 30 godina zatvora, nakon što je u luci Eregli na brodu Phoenician M pronađena droga. Sam kapetan od početka je tvrdio da je nevin i isticao kako je tražio dodatne mjere sigurnosti, uključujući postavljanje kamera na brodu, no zahtjevi nisu ispunjeni. Uhićen je pri prvom ukrcaju na taj brod, koji je iz Kolumbije plovio prema Turskoj. Cijeli ovaj slučaj bio je i na Vrhovnom sudu pri kojem su uložene žalbe na cijeli proces.

'Prvi put sam se ukrcao na taj brod. Sve je krenulo u Kolumbiji. Tražio sam dodatno osiguranje broda, svakom sam od članova posade dao jasne upute… znao sam kako je sve bilo dobro isplanirano. Na brodu je bila policija, naknadno su doveli i pse koji su pronašli drogu dobro skrivenu u potpalublju. Ni za što nisam znao… kako se droga ponovno našla na brodu, tko ju je stavio?' ispričao je za 24sata. U petak poslijepodne, kaže, mislio je da ga premještaju u drugi zatvor: 'Ja sam osmoga, u petak u petnaest, dvadeset minuta izvučen odande. Ništa mi nije bilo jasno, mislio sam da me premještaju u neki drugi zatvor. Već u sljedećem trenutku, našao sam se u restoranu, osvježio, obukao… Rekli su mi da sam slobodan. U dva sata poslije ponoći imao sam let za Zagreb, a onda za Split.'