Iran potvrdio da je proveo testiranje rakete koje je razljutilo SAD

Iran je u utorak potvrdio da je ranije ovaj mjesec izveo testiranje rakete, nakon kritika američkog državnog tajnika Mikea Pompea koji je osudio taj čin

'Potvrđujemo nedavno testiranje naših balističkih raketa', rekao je zapovjednik zračnih snaga Iranske revolucionarne garde (IRGC) Amir Ali Hajizadeh.

On je dodao da Iran provodi 40 do 50 raketnih testiranja svake godine.

'To je za obranu naše države, to je naše legitimno pravo i za to Iran ne treba dozvolu stranih država', poručio je Hajizadeh za novinsku agenciju Fars.