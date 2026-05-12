Iran postavio pet uvjeta za mir: Bez ovoga nema pregovora sa SAD-om

M.Da.

12.05.2026 u 23:46

Iransko izaslanstvo na pregovorima
Iransko izaslanstvo na pregovorima Izvor: Profimedia / Autor: HANDOUT / AFP / Profimedia
Kako su Iranci izgubili povjerenje u SAD po pitanju mirovnog sporazuma traže da sljedeći krug pregovora počne samo ako se ispuni njihovih pet uvjeta

Iran neće ući u drugi krug mirovnih pregovora sa SAD-om, bez ispunjenja pet uvjeta za izgradnju povjerenja, prenosi Anadolu napise iranske agencije Fars. Teheran te uvjete smatra minimalnim jamstvima za početak bilo kakvih novih pregovora.

Ti uvjeti uključuju prekid rata na svim frontama, napose u Libanonu, a zatim ukidanje sankcija, oslobađanje zamrznute iranske imovine, naknadu ratne štete i priznavanje prava Irana na suverenitet nad Hormuškim tjesnacem.

Učvršćeno nepovjerenje

Službeni Teheran je obavijestio medijatore u Pakistanu da je nastavak američke pomorske blokade, čak i nakon prekida vatre, učvrstio njihovo nepovjerenje prema SAD-u. Stoga su ovi uvjeti definirani kao preduvjet za stvaranje minimalnog povjerenja za povratak pregovorima, koji pak ne mogu početi bez praktične provedbe uvjeta. 

Uz to, riječ je o odgovoru na američki prijedlog u 14 točaka, kojeg su ocijenili potpuno jednostranim i usmjerenim na osiguranje američkih ciljeva koje nisu uspjeli postići vojnim putem. 

Iako je prekid vatre stupio na snagu 8. travnja, pregovori u Pakistanu nisu iznjedrili trajni mirovni sporazum. Iranci su protekle nedjelje poslali svoj odgovor na američki prijedlog za okončanjem rata, no Donald Trump je rekao da je to potpuno neprihvatljivo. 

