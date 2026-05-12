Problem konačno riješen: Dinamovci izašli iz kolone i krenuli prema Osijeku!

Nakon otprilike sedam sati mukotrpne vožnje, Dinamov bus je konačno krenuo oko 21:00 i momčad se uputila na svoju destinaciju. Podsjećamo, finale Kupa na rasporedu je sutra (srijeda) od 18 sati, a suparik na Opus Areni je Rijeka.

Nema sumnje, Modri će biti itekako umorni nakon ovih problema u transportu, no može ih utješiti što nisu ostali bez treninga jer su svoje obveze odradili još jutros.

Podsjećamo, na autocesti A3 u smjeru Lipovca kamion se po jako lošem vremenu prevrnuo preko obje trake autoceste zbog čega je promet satima bio blokiran. Dinamo je u šest kolometara dugoj koloni bio još od 15 sati.

Kako doznajemo, Dinamo je zamolio policiju da ga izdvoji iz kolone i da po zaustavnoj traci prođe nesreću, ali mu policija to nije dopustila iz sigurnosnih razloga. Po autocesti se razlila nafta pa je prolazak kroz tog dijela autoceste mogao biti vrlo nesiguran. Rijeka je u trenutku nesreće tek dolazila do Zagreba pa je prema Osijeku otišla preko Siska i izbjegla je krkljanac.