ne treba pomoć

Trump prije odlaska u Kinu opet o Iranu: 'Funkcionira savršeno'

Bi. S.

12.05.2026 u 20:49

Donald Trump
Donald Trump Izvor: Profimedia / Autor: Blueee / Alamy / Profimedia
Bionic
Reading

Donald Trump porazgovarao je s novinarima na travnjaku Bijele kuće prije odlaska u Kinu

Kazao je da će imati 'dug razgovor' s Xi Jinpingom, kineskim predsjednikom, o iranskom ratu, ali dodaje da 'Iran uvelike kontrolira' pa mu neće trebati Xijeva pomoć.

vezane vijesti

'Iran neće imati nuklearno oružje', kaže Trump, ponavljajući svoju uobičajenu rečenicu tijekom cijelog rata, dodajući: 'Iran će ili učiniti pravu stvar ili ćemo mi dovršiti posao'. Više je puta rekao da će 'desetkovati' ili 'uništiti' Iran ako se ne pridržava njegovih zahtjeva - a istovremeno će produžiti primirje bez dogovora i okončati Projekt sloboda, američku operaciju osiguranja plovidbe u Hormuškom tjesnacu, piše Sky news.

Trump i dalje inzistira da mjere koje je poduzeo SAD 'funkcioniraju savršeno'.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
javno savjetovanje

javno savjetovanje

Novi udar na apartmane? Iznajmljivači i obrtnici žestoko kritiziraju zakon
širenje sukoba

širenje sukoba

Saudijska Arabija je nekoliko puta napala Iran: O ovome se dosad ništa nije znalo
prvi naraštaj

prvi naraštaj

Anušić oduševljen ročnicima: 'Iznenadili biste se koliko su zreli i odgovorni'

najpopularnije

Još vijesti