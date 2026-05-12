Trump prije odlaska u Kinu opet o Iranu: 'Funkcionira savršeno'

Kazao je da će imati 'dug razgovor' s Xi Jinpingom, kineskim predsjednikom, o iranskom ratu, ali dodaje da 'Iran uvelike kontrolira' pa mu neće trebati Xijeva pomoć.

'Iran neće imati nuklearno oružje', kaže Trump, ponavljajući svoju uobičajenu rečenicu tijekom cijelog rata, dodajući: 'Iran će ili učiniti pravu stvar ili ćemo mi dovršiti posao'. Više je puta rekao da će 'desetkovati' ili 'uništiti' Iran ako se ne pridržava njegovih zahtjeva - a istovremeno će produžiti primirje bez dogovora i okončati Projekt sloboda, američku operaciju osiguranja plovidbe u Hormuškom tjesnacu, piše Sky news.

Trump i dalje inzistira da mjere koje je poduzeo SAD 'funkcioniraju savršeno'.