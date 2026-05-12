Potres pogodio Iran

M.Da.

12.05.2026 u 23:14

Izvor: Screenshot / Autor: X/EMSC
Potres magnitude 4,6 stupnjeva prema Richteru pogodio je Iran, javlja Sky News prema navodima iranskih državnih medija.

Potres je pogodio granicu pokrajina Teheran i Mazandaran, blizu grada Pardis, oko 22:15 po srednjoeuropskom vremenu na dubini od 10 kilometara.

Još nema informacija o žrtvama ili materijalnoj šteti. Potres magnitude 4,6 smatra se laganim do umjerenim podrhtavanjem koje se osjeti na velikom području, ali općenito uzrokuje minimalnu štetu.

