Anušić oduševljen ročnicima: 'Iznenadili biste se koliko su zreli i odgovorni'

Ministar obrane Ivan Anušić poručio je da će se ubuduće povećavati broj ročnika. Dodao je i da će se time zadovoljiti potrebe za popunjavanjem rezervnog sastava

Nakon što je prvi naraštaj ročnika završio temeljno vojno osposobljavanje, ministar obrane Ivan Anušić tvrdi da je interes za nastavak vojne karijere nadmašio očekivanja. Od otprilike 800 ročnika, njih 260 želi ostati u vojsci. "To je krucijalno za OSRH i pričuvu koju stvaramo kroz temeljno vojno osposobljavanje i generalno sigurnost Republike Hrvatske i hrvatskog naroda. Oružane snage popunjavaju se ljudima. Možete biti opremljeni vrhunskom opremom, ali ako nemate ljude koji će s tom opremom upravljati i operativno djelovati, onda ona nema vrijednost ni snagu. Prezadovoljni smo, ogroman broj ljudi, njih 260, odlučio se za nastavak svoje karijere u OSRH", rekao je Ivan Anušić za HRT. Zbog toga je i najavio povećanje broja ročnika. "Povećavamo broj na 900, a od kolovoza u jednom naraštaju bit će ih 1000", potvrdio je Anušić.

Spremni za izazove Zaključio je da je dvomjesečna obuka pokazala da mladi mogu u kratkom vremenu biti osposobljeni za krizne situacije i osnovne vojne zadaće. "Vrlo intenzivna obuka, koja je trajala dva mjeseca, bez slobodnih vikenda i odlazaka kući, sasvim je dovoljna da bi se mladi čovjek obučio za vojnika-strijelca, osobu koja zna koristiti prvu pomoć, pomoći sebi i drugome u nevolji, rukovati automatskim naoružanjem i biti spreman za izazove koji su pred njim i u civilnom životu", rekao je te dodao da su se ročnici dobro snašli bez digitalnog svijeta. "To nije bilo jednostavno za njih, ali malo su se vratili u taj svijet kada su učili upravljati FPV dronovima. Iznenadili biste se koliko su ti mladi ljudi zreli i odgovorni prema zajednici u kojoj žive. Prvi naraštaj pokazao se odličnim, a siguran sam da će takav biti i drugi koji u vojarne dolazi 18. svibnja", rekao je Anušić.

+7 Ročnici na temeljnoj vojnoj obuci lete vojnim helikopterom Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MORH/ M. Mošet

Popunjavanje pričuvnog sastava Iako nije htio otkriti koliki je pričuvni sastav, priznao je da postoje problemi s njegovim popunjavanjem. "Nakon 2008. godine status pričuvnog pripadnika OSRH dobivali su samo oni koji su prošli dragovoljno služenje, a to je vrlo malen broj ljudi. Do 55. godine možete biti pripadnik pričuvnog sastava. Ljudi koji su to prošli sve su dalje od 2008. godine i sada polako imamo problem s popunjavanjem pričuvnog sastava. Ipak, u ovom trenutku možemo popuniti sve operativne aktivnosti s profesionalcima i pričuvom, ali ovo je bio zadnji trenutak da nešto učinimo", poručio je ministar.