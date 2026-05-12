Saudijska Arabija je nekoliko puta napala Iran: O ovome se dosad ništa nije znalo

Dvojica zapadnih te dvojica iranskih dužnosnika potvrdila su da je Saudijska Arabija izvela nekoliko zračnih napada na Iran krajem ožujka. Napadi su značili uzvraćanje za iransko raketiranje ciljeva na Arapskom poluotoku
Saudijska Arabija pokrenula je nekoliko nedokumentiranih napada na Iran kao osvetu za napade izvedene tijekom rata na Bliskom istoku, potvrdila su dva zapadna i dva iranska dužnosnika, javlja Reuters.
Ti napadi su ujedno i prve vojne intervencije Saudijske Arabije na iranskom tlu, koje pokazuju da Arapi postaju mnogo smjeliji u obrani od svog glavnog regionalnog suparnika.
Procijenjeno je da su napadi, koje su pokrenule saudijske zračne snage, izvedeni krajem ožujka, kažu dva zapadna dužnosnika. Jedan je rekao samo da su to bili "uzvratni napadi kao odmazda za napad na Saudijsku Arabiju".
Visoki dužnosnik saudijskog ministarstva vanjskih poslova nije odgovorio izravno na pitanje Reutersa jesu li napadi izvedeni, kao niti iransko ministarstvo vanjskih poslova. Zasad nije poznato što su Saudijci gađali u Iranu.
Slične napade su navodno izveli i Ujedinjeni Arapski Emirati.