Ipak se pokrenulo: Nastavljaju se pregovori o iranskom nuklearnom programu

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči i njegovi kolege iz Francuske, Velike Britanije i Njemačke dogovorili su se u petak da će idući tjedan nastaviti pregovore o iranskom nuklearnom programu, objavili su iranski državni mediji.
Tri europske sile prijete Teheranu da će mu ponovno aktivirati UN-ove sankcije ako se ne vrati pregovorima čiji je cilj ograničiti njegov sporni program obogaćivanja uranija.
Njemački ministar vanjskih poslova Johann Wadephul potvrdio je da će se pregovori održati idući tjedan i upozorio Iran da će mu sankcije biti vraćene ako ne postigne održiv dogovor koji će se moći kontrolirati kako bi otklonio zabrinutost u pogledu svojih nuklearnih ambicija. Ponovio je da je ostalo još jako malo vremena i da Iran mora biti jako posvećen pregovorima.
Iranski državni mediji objavili su da su se Aragči i njegove europske kolege dogovorili tijekom telefonskog razgovora da će zamjenici ministara vanjskih poslova nastaviti pregovore u utorak.
Tijekom razgovora, Aragči je naglasio da te zemlje nemaju zakonsko ni moralno pravo vratiti mu sankcije i upozorio da bi takav potez imao posljedice, prenijeli su iranski mediji.
Europske sile i SAD tvrde da bi Iran mogao razviti nuklearno oružje, što on negira i tvrdi da želi samo civilnu nuklearnu energiju.
Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) ustvrdila je da Iran nije ni blizu razvoju nuklearne bombe, a direktorica američke obavještajne zajednice Tulsi Gabbard posvjedočila je u ožujku da obavještajni stručnjaci nisu pronašli dokaze da Iran napreduje prema nuklearnom oružju.
Iran je suspendirao nuklearne pregovore sa SAD-om nakon što su SAD i Izrael bombardirali njegova nuklearna postrojenja tijekom 12-dnevnog rata.
Inspektori IAEA-e od tada nisu mogli doći do iranskih nuklearnih postrojenja.
Iran i tri europske sile zadnji su se put sastali u Ženevi 20. lipnja, dok se još ratovalo, i nije bilo naznaka napretka.
Iranska državna televizija objavila je da bi iransko izaslanstvo trebalo u petak otputovati u Beč na sastanak s dužnosnicima IAEA-e, ne navodeći nikakve druge pojedinosti.