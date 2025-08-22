Ipak se pokrenulo: Nastavljaju se pregovori o iranskom nuklearnom programu

Njemački ministar vanjskih poslova Johann Wadephul potvrdio je da će se pregovori održati idući tjedan i upozorio Iran da će mu sankcije biti vraćene ako ne postigne održiv dogovor koji će se moći kontrolirati kako bi otklonio zabrinutost u pogledu svojih nuklearnih ambicija. Ponovio je da je ostalo još jako malo vremena i da Iran mora biti jako posvećen pregovorima.

Tri europske sile prijete Teheranu da će mu ponovno aktivirati UN-ove sankcije ako se ne vrati pregovorima čiji je cilj ograničiti njegov sporni program obogaćivanja uranija.

Iranski državni mediji objavili su da su se Aragči i njegove europske kolege dogovorili tijekom telefonskog razgovora da će zamjenici ministara vanjskih poslova nastaviti pregovore u utorak.

Tijekom razgovora, Aragči je naglasio da te zemlje nemaju zakonsko ni moralno pravo vratiti mu sankcije i upozorio da bi takav potez imao posljedice, prenijeli su iranski mediji.

Europske sile i SAD tvrde da bi Iran mogao razviti nuklearno oružje, što on negira i tvrdi da želi samo civilnu nuklearnu energiju.

Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) ustvrdila je da Iran nije ni blizu razvoju nuklearne bombe, a direktorica američke obavještajne zajednice Tulsi Gabbard posvjedočila je u ožujku da obavještajni stručnjaci nisu pronašli dokaze da Iran napreduje prema nuklearnom oružju.

Iran je suspendirao nuklearne pregovore sa SAD-om nakon što su SAD i Izrael bombardirali njegova nuklearna postrojenja tijekom 12-dnevnog rata.

Inspektori IAEA-e od tada nisu mogli doći do iranskih nuklearnih postrojenja.

Iran i tri europske sile zadnji su se put sastali u Ženevi 20. lipnja, dok se još ratovalo, i nije bilo naznaka napretka.

Iranska državna televizija objavila je da bi iransko izaslanstvo trebalo u petak otputovati u Beč na sastanak s dužnosnicima IAEA-e, ne navodeći nikakve druge pojedinosti.