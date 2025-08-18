Iran će nastaviti pregovore s UN-ovom Međunarodnom agencijom za atomsku energiju

Inspektori Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) nisu mogli pristupiti iranskim nuklearnim lokacijama otkako su ih Izrael i SAD bombardirali tijekom 12-dnevnog rata u lipnju, unatoč tome što je direktor Rafael Grossi izjavio da su inspekcije i dalje glavni prioritet agencije.

'Prošli tjedan smo imali razgovore. U narednim danima će se vjerojatno održati još jedan krug pregovora između Irana i agencije', rekao je Baghaei.

Teheran je optužio agenciju da je izvješćem 35-članog odbora promatrača agencije, u kojem se tvrdi da Iran krši svoje obveze o neširenju nuklearnog oružja, omogućila izraelsko-američke napade.