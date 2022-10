Šef splitske policije ekskluzivno o ružnim scenama policijskog nasilja o kojima bruji cijela zemlja: 'Policajac je prekoračio ovlasti. Kazneno djelo? O tome možemo raspravljati...'

Nekoliko dana nakon velikog incidenta pripadnika Torcide i policije u samom središtu Splita, kada je oko ponoći najprije došlo do intervencije 'zbog buke', potom do gađanja policajaca bocama, a zatim i njihovog pucanja u zrak te privođenja u sklopu kojih je zabilježeno dramatično prekoračenje ovlasti, načelnik Policijske uprave splitsko-dalmatinske Slobodan Marendić javno se ispričao jednom od šestorice privedenih uz priznanje da je bio potpuno nevin

U javnosti se stvorio pogrešan dojam da se šef splitske policije ispričao mladiću sa snimke, no to zapravo nije slučaj: korištenje 'sredstava prisile' na spomenutom kuharu, naime, nije zabilježeno kamerom. U velikom i poprilično otvorenom razgovoru za tportal na temu nedavnog incidenta sa Slobodanom Marendićem najprije smo željeli razjasniti tu okolnost, a onda i ostale dileme slučaja koji je poprilično uznemirio splitsku, ali i širu javnost.

Ne mogu to potvrditi zbog izvida koji traju. No da se razumijemo, volio bih da se ova situacija uopće nije dogodila, da policajci nisu morali upotrijebiti sredstva prisile i da nitko od tih šest mladića nije priveden.

To nije sporno. Za policajca koji je 'iskočio' poduzeli smo mjere. Ne, ne želimo se i ne možemo izvlačiti od odgovornosti jer smo pod stresom, samo nastojim ukazati na to da policajci rade visoko stresan posao i može se dogoditi da se nekome od njih dogodi ovakvo 'iskakanje'. To je činjenica. Ali jedan ovakav događaj ne može dovesti u pitanje poziciju policije i svih policajaca: sličnih 'iskakanja' u nekim drugim branšama imamo gotovo na dnevnoj bazi.

Zaista ne znam. Ako je to napravio, pogriješio je. Ali ne znam da je građanin imao obavezu izbrisati snimku, je li to zaista učinio.

Idući dojam koji snažno prevladava u javnosti jest da se incident rasvjetljuje isključivo zato što je jedan njegov dio snimljen i objavljen. No vidjeli smo i snimku u kojoj policajac naređuje prolaznicima da izbrišu snimljeni materijal sa svojih mobitela premda se nalaze na većoj udaljenosti i ničim ne ometaju rad policije. To je, po većini tumačenja, u najmanju ruku nedopustivo.

Odvjetnik Ljubo Pavasović Visković, recimo, smatra da to nije samo nespretno - nego u ovom slučaju i pokušaj prikrivanja nezakonitog postupanja policajca.

To je također hipotetska pozicija. Ako je tako i postupio, izdao je nespretnu zapovijed, no dinamika ovog incidenta bila je takva da se mjesto događanja protezalo na više ulica i ne mislim da se radi o najvažnijem detalju postupanja.

Rekao bih da ipak nije nevažan, a sve je vrlo eksponirano zahvaljujući samo jednoj snimci. Nego, biste li voljeli da vaši policajci na svojim odorama nose kamere?

To je projekt koji je bio započeo…

…i koji još uvijek traje, barem kako tvrdi MUP?

U redu, ali u ovom trenutku nije dostupna dovoljna količina opreme da bi kameru nosio svaki policajac. U ovoj situaciji one bi nam sigurno pomogle, razjasnile bi i neke situacije u začetku policijske intervencije…

Pa recimo i pucanje u samom centru grada?

Da, naravno. Ali i napad na policajce, njihov prvi kontakt. Sve bi išlo dosta jednostavnije da imamo nekakvu policijsku snimku.

Hoćete li se založiti za to da se stave kamere na policijske odore?

Ako se od mene bude tražio komentar, on će biti pozitivan. Ali vjerujem da MUP ionako vodi taj projekt i da će prije ili kasnije kamere ući u stopostotnu upotrebu.

Zabrinjava li vas činjenica da se pucalo u samom centru grada?

Apsolutno. Zabrinjava me i kada netko mokri u fontanu, a kamoli ovo. Situacija s pravom izaziva pozornost građana i javnosti, no treba je promatrati u širem kontekstu. Ovo nije bilo pucanje prema građanima, kako ste i vi napisali…

Kao na Desincu, recimo?

To ne znam. No bilo je neugodno čitati da se pucalo prema građanima, jer da jest, bilo bi ranjenih. U ovom slučaju pucao je policajac kojemu je vatreno oružje ono što su vama kemijska olovka ili računalo, i to u trenutku u kojem je bio izložen napadu. Nakon što je izdao zapovijed on diže pištolj i puca u zrak, kolokvijalno rečeno, 'u nebo', dok se sve zgrade nalaze iza njega. On time doziva pomoć jer je izložen napadu, ali i šalje poruku koju većina okupljenih ljudi shvaća, vide da su pretjerali.

Jeste li utvrdili koliko je metaka ispucano?

Pronašli smo tri čahure, ali moguće je da je bio i koji metak više. Situacija je nezgodna, ali policajac koristi oružje kontrolirano i s ciljem, a ostalih troje policajaca ga ne vade. Hvala bogu, poruka je odradila svoje. Ružan je detalj da je uopće došlo do toga, ružno je što se to dogodilo u centru grada, ali nije nezakonito niti neuobičajeno u policijskom poslu.

Nije neuobičajeno? Kad se zadnji put to dogodilo na području vaše policijske uprave?

Bilo je situacija da policajci ostanu izolirani u nasilnoj masi. Ne sjećam se da se u Splitu uopće dogodio konflikt sličan ovome, pa jasno da nije bilo ni pucanja. No još bitnije je u ovom trenutku raditi na deeskalaciji…

Apsolutno. Dosta ljudi će primijetiti da deeskalaciji svakako nije pridonijela intervencija policije oko ponoći, na dan utakmice, na kojoj su bile 33 tisuće ljudi. Zar se nije moglo očekivati gužvu, pjesmu, pa i malo buke?

Možda su naši dečki bili previše emotivni na dojave građana koji su se žalili, nismo mi sami izmislili povod za postupanje. Atmosfera je ipak bila drugačija nego kada je Hajduk osvojio Kup, kada je cijeli grad slavio do tri ujutro: ovdje nije baš svatko živio za feštu do zore. U policiji nemamo apsolutno nikakav problem s navijačima i njihovim okupljanjem, pa i ova intervencija mogla je završiti puno drugačije da se blaže postupilo prema policijskim službenicima, prema dvije cure i dva mladića koji su prvi izašli na teren.