Internetski prevaranti iskorištavaju strah od koronavirusa: Predstavljaju se kao Svjetska zdravstvena organizacija

Policija je pozvala na oprez kod otvaranja e-pošte zbog tzv. phising kampanja u kojima internetski prevaranti, iskorištavajući srah od koronavirusa, kradu podatke s računala.

Uz to, nepoznati počinitelji putem elektroničke pošte šalju ponude o ulaganju u lijekove i cjepiva, a nude i proizvode za zaštitu te 'zanimljive' činjenice i snimke bolesti, kao i 'važne' izjave o 'izvoru' virusa u kojima se ističe ljudska odgovornost iz određenih zemalja, kažu u MUP-u.

U jednoj od takvih kampanja napadači se predstavljaju kao Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) i nude sadržaje poput upozorenja iz zdravstvenih centara, informacija o širenju virusa, savjeta stručnjaka za zaštitu od zaraze i analiza o utjecaju virusa na gospodarske sektore ili druga područja.

'Kod ove kampanje naslov e-pošte je 'An important COVID-19 update for our community', a pošiljatelj se lažno prikazuje ovisno o primatelju (WHO@domena-na-koju-se-šalje). Privitak se distribuira pod imenom COVID-19.img', izvijestio je MUP na svojoj internetskoj stranici.

Analizom je utvrđeno da se preuzimanjem te datoteke na računalo s Windowsima sprema arhivirana zlonamjerna datoteka 'Chance.exe' koja pokreće 'loader' za trojanski konj 'Agent Tesla'. 'Radi se o poznatoj vrsti trojanskog konja koji preuzima podatke iz računala i šalje ih napadaču', kažu u policiji.

Građane pozivaju na dodatan oprez kod otvaranja e-pošte, korištenje antivirusnnih i anti-malware alata, ali i da prijave bilo kakve zlonamjerne online aktivnosti vezane uz COVID-19.