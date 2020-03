Glavni tajnik UN-a: Milijuni života su na kocki ako dopustimo da se virus širi kao požar

Milijuni života su na kocki ako se u svijetu ne pokaže solidarnost u svjetlu pandemije koronavirusa, posebno u najsiromašnijim zemljama, upozorio je u četvrtak glavni tajnik UN-a Antonio Guterres. "Pokazalo se da se virus može obuzdati. On se može obuzdati. Ako dopustimo da se virus proširi kao požar, posebno u najosjetljivim regijama u svijetu - to bi ubilo milijune ljudi", rekao je na konferenciji za novinare koja se prenosila video vezom.

"Svjetska solidarnost nije samo moralni imperativ, to je interes sviju nas", rekao je Antonio Guterres.

Uputio je i poziv G20 da se ne zaboravi na afričke zemlje i druge zemlje u razvoju. "Moramo biti jaki u našoj pomoći jer virus će doći, on upravo dolazi do njih. Ako se odbije pomoć, mogli bismo imati katastrofalne posljedice. Mogli bismo imati milijune mrtvih i to je apsolutno neprihvatljivo", rekao je.

Naglasio je i da je recesija zbog koronavirusa gotovo sigurna. "Globalna recesija - možda i rekordnih dimenzija - je gotovo sigurna", rekao je, dodajući da se svijet nalazi u situaciji koja još nije viđena.

"Nalazimo se u situaciji bez presedana i normalna pravila više ne vrijede. Ne možemo posegnuti za uobičajenim sredstvima u ova neuobičajena vremena", dodao je.