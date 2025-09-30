objavljeno

Inspekcija Europske komisije posjetila Sanofi

Bi. S. / Hina

30.09.2025 u 19:17

tportal
Izvor: EPA / Autor: SEBASTIEN NOGIER
Bionic
Reading

Farmaceutska tvrtka Sanofi objavila je u utorak da su inspektori Europske komisije posjetili njezine urede u Francuskoj i Njemačkoj zbog mogućeg kršenja propisa o tržišnom natjecanju u sektoru cjepiva protiv gripe

Europska komisija objavila je u utorak da je nenajavljeno poslala inspekciju u prostorije tvrtke u sektoru cjepiva, napominjući tek da sumnja u moguće kršenje propisa o ravnopravnom natjecanju 'omalovažavanjem' konkurencije.

Ime tvrtke i vrsta cjepiva nisu navedeni, uz tek standardnu napomenu da su inspektore EU-a pratile kolege iz nadležnog regulatora za zaštitu tržišnog natjecanja u zemlji članici.

vezane vijesti

Priopćenje ne navodi ni o kojoj je zemlji EU-a riječ.

Francuski Sanofi objavio je poslijepodne da su 'predstavnici Europske komisije 29. rujna 2025. posjetili Sanofijeve urede u Francuskoj i Njemačkoj u sklopu istrage o praksi u segmentu cjepiva za sezonsku gripu', citira Dow Jones NewsWires riječi glasnogovornice francuske tvrtke.

'Sanofi je uvjeren da poštuje relevantne propise i regulativu', dodala je glasnogovornica, istaknuvši da kompanija više neće komentirati istragu budući da još nije završena. Dodala je i da će tvrtka u potpunosti surađivati s Europskom komisijom.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
IBIZA I FORMENTERa

IBIZA I FORMENTERa

Uzbuna na španjolskim otocima, poplave nose aute, ljudi zarobljeni u vozilima i domovima
ZLONAMJERNI CILJEVI

ZLONAMJERNI CILJEVI

Ruski špijunski brod ulovljen u mapiranju NATO-ovih podmorskih kabela: Pomno ga pratimo
nova era američke vojske

nova era američke vojske

Hegseth generalima: Nema više debelih bradonja i woke kulture, pripremite se za rat!

najpopularnije

Još vijesti