Inspekcija Europske komisije posjetila Sanofi

Farmaceutska tvrtka Sanofi objavila je u utorak da su inspektori Europske komisije posjetili njezine urede u Francuskoj i Njemačkoj zbog mogućeg kršenja propisa o tržišnom natjecanju u sektoru cjepiva protiv gripe
Europska komisija objavila je u utorak da je nenajavljeno poslala inspekciju u prostorije tvrtke u sektoru cjepiva, napominjući tek da sumnja u moguće kršenje propisa o ravnopravnom natjecanju 'omalovažavanjem' konkurencije.
Ime tvrtke i vrsta cjepiva nisu navedeni, uz tek standardnu napomenu da su inspektore EU-a pratile kolege iz nadležnog regulatora za zaštitu tržišnog natjecanja u zemlji članici.
Priopćenje ne navodi ni o kojoj je zemlji EU-a riječ.
Francuski Sanofi objavio je poslijepodne da su 'predstavnici Europske komisije 29. rujna 2025. posjetili Sanofijeve urede u Francuskoj i Njemačkoj u sklopu istrage o praksi u segmentu cjepiva za sezonsku gripu', citira Dow Jones NewsWires riječi glasnogovornice francuske tvrtke.
'Sanofi je uvjeren da poštuje relevantne propise i regulativu', dodala je glasnogovornica, istaknuvši da kompanija više neće komentirati istragu budući da još nije završena. Dodala je i da će tvrtka u potpunosti surađivati s Europskom komisijom.