Europska komisija poslala inspekciju u tvrtku koja proizvodi cjepiva, nisu otkrili o kome je riječ

Bi. S. / Hina

30.09.2025 u 17:09

Ilustrativna fotografija
Ilustrativna fotografija Izvor: Profimedia / Autor: Tetra Images / Tetra Images / Profimedia
Europska komisija objavila je u utorak da nenajavljeno poslala inspekciju u prostorije tvrtke u sektoru cjepiva, napominjući tek da sumnja u moguće kršenje propisa o ravnopravnom natjecanju 'omalovažavanjem' konkurencije

Komisija u priopćenju nije navela ime tvrtke, ni vrstu cjepiva, napominjući tek da su inspektore EU-a pratile kolege iz nadležnog regulatora za zaštitu tržišnog natjecanja u zemlji članici.

Priopćenje ne navodi ni o kojoj je zemlji EU-a riječ.

Predmet je istrage moguća praksa istiskivanja konkurencije s tržište 'omalovažavanjem'.

Udruga proizvođača cjepiva Vaccine Europe svrstava među svoje članice, između ostalih, Modernu, Sanofi, Curevac, AstraZenecu, GSK, Pfizer, Johnson & Johnson, Novavax, Abbot i Takedu.

Bruxelles pak u priopćenju podsjeća da je nedavno zaključio dvije istrage o omalovažavanju konkurencije u farmaceutskom sektoru. Istraga protiv izraelske Teve pokrenuta je zbog istiskivanja konkurencije lijeku za multiplu sklerozu Copaxone. Vifor je pak bio pod povećalom zbog omalovažavanja konkurencije lijeku za manjak željeza Monofer.

U 2022. godini Europska komisija je bila otvorila službenu istragu, sumnjajući da vlasnica hrvatske Plive krši propise EU-a o ravnopravnom tržišnom natjecanju, zloupotrebljavajući patentni sustav kako bi 'umjetno' produljila zaštitu Copaxonea i zakočila konkurenciju.

Teva je također među zdravstvenim radnicima provodila sustavnu kampanju omalovažavanja konkurencije i širila je sumnju u sigurnost i djelotvornost konkurentskog lijeka glatiramer acetata i njegove ekvivalentnosti Copaxoneu, zaključio je tada Bruxelles.

Krajem listopada prošle godine izrekli su izraelskoj kompaniji novčanu kaznu od 462,2 milijuna eura, zaključivši da je tokom više godine zloupotrebljavala dominantnu poziciju na tržištima Belgije, Češke, Njemačke, Italije, Nizozemske, Poljske i Španjolske.

Teva se prema službenom biltenu EU-a 15. siječnja ove godine žalila na tu odluku Općem sudu EU-a.

