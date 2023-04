Imunolog komentirao širenje novog soja virusa i teorije o 'curenju' iz laboratorija

'Nema prevelike bojazni. To je varijanta koja ima za prednost to što se lakše širi među ljudima koji su imuni. Zato jer bolje izbjegava protutijela od prethodnih varijanti. No, to ne znači da imamo bilo kakvih razloga za paniku jer će velika većina ljudi koja se i zarazi s njom biti dovoljno imuna da bude zaštićena od teških oblika bolesti. Dio koji se odnosi na konjunktivitis je vrlo blaga upala očiju, kao kod bilo koje alergije na proljeće', rekao je za HTV.

Smatra da su vrlo male šanse da koronavirus opet postane zdravstvena prijetnja čovječanstvu. 'Većina ljudi je sad imuna. Ovaj virus, i ako se širi u nekim mutiranim oblicima, u pravilu ne čini neke velike probleme, osim kod osoba koje su vrlo stare ili ozbiljno bolesne, imunokompromitirane. Čak i tim osobama možemo ponuditi dodatne boostere, ili ranu terapiju', naglasio je.