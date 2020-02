Imovinski spor star više od 20 godina, fizički sukobi, plaćenici, interventna policija... provjerili smo što se to događa u Imotskom

Punih šest mjeseci traju fizički sukobi na gradilištu nikad dovršenog garažno-trgovačkog centra Varoš u samom središtu Imotskog, a posljednji se odigrao u ponedjeljak. Nekoliko desetaka građana s jedne strane, zaštitari i navodni 'plaćenici iz Hercegovine' s druge, a policija između njih - scena je to na koju su u ovom gradu gotovo već navikli, dok lokalni mediji o svemu upadljivo izbjegavaju izvještavati

Samo ovog ponedjeljka nekoliko osoba zadobilo je lakše tjelesne ozljede, a nekoliko ih je dobilo prekršajne naloge zbog narušavanja javnog reda i mira. Obje strane imaju prigovore na ponašanje policije: jedni tvrde da ona podržava 'samovlast, a ne samopomoć', a drugi da prekoračuje svoje ovlasti i da je čak pokušala organizirati mirenje u očigledno privatnom sporu. Na fotografijama i snimkama koje posjeduje tportal vidljiv je dio ovotjednog obračuna u Imotskom, po svjedočenjima aktera dvadeset i drugi po redu. Jedan se odvio i prošlog petka.

Scenarij je uvijek isti: zaštitari koje je angažirao poduzetnik Marko Grubišić pojavljuju se na terenu, netko ih primijeti i alarmira desetke ljudi koji polažu pravo na poslovne prostore u neizgrađenom centru, oni također dolaze na teren i ne dopuštaju Grubišiću ulazak u posjed. Traje naguravanje, zabilježi se pokoji udarac. Policija stoji po strani i pazi da se ne prijeđe mjera. >>> Inspektori dolaze u Imotski zbog silnih jedinica iz matematike, a profesor koji je udijelio ocjene poručuje: Trebao sam ih srušiti još! Radi se o iznimno složenom pravnom slučaju koji će tportal pokušati pojednostavniti: još 1997. Grad Imotski ustupa svoje zemljište tvrtki Vodogradnja, a koja bi na njemu trebala izgraditi trgovački centar veličine 15 tisuća kvadrata i parkiralište s oko 300 mjesta. Tvrtka unaprijed prodaje neke poslovne prostore - dio za gotovinu, dio kroz kompenzaciju obrtnicima za obavljene radove - no uskoro upada u poslovne poteškoće i centar ostaje nedovršen. Slijedi otvaranje stečaja u kojemu se kupcima prostora priznaje izlučno pravo, ali i cijela serija postupaka na različitim sudovima, s različitim učincima.

Bitan trenutak jest ovrha koju pokreće Hypo banka, premda se ona dijelom već namirila u stečajnom postupku, te odluka jedne sutkinje kojom banci pripada cijela nekretnina, odnosno njeno ponašanje kao da se radi samo o zemljištu i kao da betonska zgrada u stvarnosti ne postoji. 'Banka potom sve to prodaje Grubišiću, a on prebacuje s jedne na drugu svoju tvrtku, iz Hrvatske u Austriju i natrag. Ostajemo izvanknjižni vlasnici jer smo uložili preko 1,2 milijuna eura, a on je postao vlasnik samog zemljišta, što je jedino i mogao', kaže za tportal jedan od nesuđenih suvlasnika ovog trgovačkog centra Boris Grančić.

Odvjetnik Nediljko Ivančević, koji zastupa kupca Marka Grubišića, ima ponešto drugačiju priču: nakon što nam je prepričao cijelu kronologiju otkrio je da je Vodogradnja svojevremeno tužila Grad Imotski kako bi dobila formalno pravo građenja, što je odbijeno, jednako kao i tužba da bude upisana kao vlasnik zemljišta. 'Bilo koje stvarno pravo na nekretnini može se steći isključivo upisom u zemljišne knjige, što ovdje nije slučaj', kazao nam je Ivančević. Pojednostavljeno rečeno: tvrtka Vodogradnja nikada nije bila upisana kao vlasnik zemljišta, stoga tih 19 kupaca preko nje nikada nije ni moglo steći svoje prostore.

'Vlasnik zemljišta je ujedno vlasnik zgrade koja se nalazi na njemu, to je načelo jedinstva nekretnine koje u hrvatskoj pravnoj stečevini vrijedi još od Austro-Ugarske, dakako ako ne postoje neki drugi odnosi', dodaje odvjetnik Ivančević. 'Moj klijent pokušava graditi, ima pravomoćnu dozvolu i angažirao je zaštitare da pomognu postaviti građevinsku ogradu. No stvorio se komplot protiv njega: šef lokalne policije izjavio je da će 'svaki zaštitar koji takne ljude odmah izgubiti licencu i dobiti prekršajnu prijavu', a rekao je i da će ti ljudi imati pravo na samopomoć sve dok je on na čelu policije. No ovdje se ne radi o samopomoći, nego samovlasti i pokušaju da ga se 'izmuze'. Moj klijent će i dalje pokušavati ući u posjed svog vlasništva, ako treba i svakog dana', kazao nam je Ivančević. >>> Imotski dijeli mladim obiteljima do 45.000 kuna za izgradnju i obnovu kuća Ivan Ždero, još jedan od kupaca poslovnih prostora, za tportal tvrdi suprotno: Grubišić je, kaže, upravo nedavno podnio zahtjev za novom građevinskom dozvolom samo kako bi njih izbacio iz igre. Nema, kaže, drugog načina da ostvari to jer su mu sudovi odbili tužbe i nisu izrekli čak ni traženu privremenu mjeru.

'Štitimo naše prostore i zajedničke dijelove objekta, kojemu smo također vlasnici, a on dovodi zaštitare i ljude iz Hercegovine, kojima plaća po sto maraka, da nas provociraju i zastrašuju. U ovom slučaju postoje ozbiljne sumnje u protuzakonito postupanje više sudova, o čemu smo pisano obavijestili USKOK, Državno sudbeno vijeće i bivšeg ministra Orsata Miljenića, no nitko nije reagirao', dodaje Ždero. On sumnja na neke visokopozicionirane političare iz HDZ-a, s kojima je Grubišić navodno blizak, te tvrdi da ima njihovu zaštitu. Tvrdi i da je Hrvatska banka za obnovu i razvoj već odobrila višemilijunski kredit za ovaj projekt te da se zna i građevinska tvrtka iz Širokog Brijega koja bi trebala izvoditi radove. >>> Modro jezero promijenilo boju, pogledajte fascinantne fotografije 'Kako bi se drugačije nego zastrašivanje moglo opisati slanje do zuba naoružanih policajaca u Imotski ili intervencija iz MUP-a u Zagrebu? Službeno su nas zvali, predstavili se kao djelatnici 'unutarnje kontrole' i došli ovamo organizirati sastanak s nama kako bi navodno riješili naš spor. Pa gdje se to policija - i to ljudi iz unutarnje kontrole! - miješa u vlasnički spor između privatnih osoba s jedne i privatne tvrtke s druge strane', pita se Ždero, navevši i imena policajaca koji su se pojavili u Imotskom i održali navedeni sastanak. Tportal je od Ravnateljstva policije zatražio potvrdu informacije da su njihovi djelatnici 'unutarnje kontrole' intervenirali na ovaj način, a odgovor ćemo objaviti kada stigne. U splitskoj policiji pak potvrdili su nam cijelu seriju incidenata u Imotskom.