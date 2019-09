Inspektori dolaze u Imotski zbog silnih jedinica iz matematike, a profesor koji je udijelio ocjene poručuje: Trebao sam ih srušiti još!

Nova školska godina započela je i u imotskoj gimnaziji Dr. Mate Ujević, no u njoj su još uvijek aktualni događaji iz one prošle. I dok jedni učenici listaju nove udžbenike, neki drugi s roditeljima s nestrpljenjem očekuju dolazak inspekcijske službe Agencije za odgoj i obrazovanje

'Koliko je samo sudbina, obitelji, dobre djece ovako uništeno?! Zašto se ne bi i profesori podvrgnuli psiho testovima?! Koliko godina će se profesoru Trutinu to tolerirati? Inspekcije dolaze i odlaze, on ostaje. Koliko puta se nekog profesora može prijaviti, koliko dugo on može raditi bez sankcija?! Do mirovine?! Pa postoje li uopće sankcije za ovakve profesore? Jesu li ikome iz stručnih službi i nadležnih inspektorata (čiji se rad plaća iz naših džepova) bitne brojke učenika koje Ante Trutin obara na popravni i na godinu?! Jesu li im sumnjive?! Ili su im ta djeca, kojoj svjesno i nesvjesno uništavaju budućnost, uistinu samo broj?!' žali se roditelj.

Roditelji su se požalili i institucijama pa u Imotski stiže i inspekcija.

'Na popravnom ispitu bila je komisija sastavljena od profesora, prema našim pravilnicima. Konačno, i ocjena više savjetnice za matematiku Antonele Czwyk Marić iz Agencije za odgoj i obrazovanje, Podružnice Split, prilikom stručno-pedagoškog nadzora samog popravnog ispita, kako nema propusta u provođenju popravnog ispita meni je najmjerodavnija. Ako pak, kako vi kažete, dođe i inspekcija iz same agencije iz Zagreba, mi smo spremni predočiti sve detalje provedbe popravnog ispita', kazao je ravnatelj Karin.

Oglasio se i sam profesor Trutin. 'Sva ta pitanja i primjedbe ne stoje. Prvo bih samo spomenuo da roditelji ili roditelj, ili tko već postavlja ta pitanja, nije nijednom postavio pitanje koliko su samo u posljednjih 15 godina učenici profesora Trutina osvojili regionalnih i državnih nagrada iz matematike te je li učenik kojega sam ja učio bio sudionik Međunarodne matematičke olimpijade u Americi. Napišite slobodno da sam iz tih razreda trebao na godinu baciti još četiri do pet učenika!' kaže Trutin, dodavši da je na kraju srušio samo najlošije učenike, one koji usput ometaju druge učenike, a koji žele nešto naučiti.