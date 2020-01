Plenković obećao Imoćanima brzu cestu Zagvozd-Imotski do 2023.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković nazočio je u subotu poslijepodne obilježavanju 30. godišnjice osnutka HDZ- a u Imotskom gdje je tamošnjem stanovništvu obećao izgradnju brze pristupne ceste od Zagvozda do Imotskog koja bi trebala biti gotova do 2023.

Izvijestio da se trenutačno gradi Postaja granične policije koja će biti gotova sljedeće godine, istaknuvši da je i to važna poruka u pogledu sigurnosti, migracija i boljih odnosa za naše ljude bez obzira s koje su strane granice.

Plenković je podsjetio je da je njegova vlada ukinula tunelarinu u tunelu Sv. Ilija i tako je Imotska krajina praktički besplatno spojena s Makarskom rivijeromm odnosno povezano je zaleđe i hrvatsko priobalje. Dodao je kako je tu i projekt aglomeracije vrijedan 161 milijun kuna, financiran europskim novcem a pred vladom je zadaća da projekt realizira.

Snažan je to signal da vlada želi podići kvalitetu života svih stanovnika Imotske krajine, ustvrdio je premijer rekavši kako još treba završiti gradnju braniteljskih stanova, izgraditi POS-ove stanove.

Brza cesta Zagvozd-Imotski do kraja idućega mandata HDZ-ove vlade

"Ali i ono možda najvažnije, a to je izgradnja brze pristupne ceste od Zagvozda do Imotskog koja mora biti izgrađena do 2023., moramo pronaći sredstva za to, radi se dokumentacija, te se tako treba brže i učinkovitije povezati na auto cestu jer to Imotski i Imotska krajina zaslužuju. Obećajem vam na kraju idućega mandata HDZ- ove vlade - imat ćete tu cestu od Imotskoga do Zagvozda”, poručio je premijer.