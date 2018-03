Predsjednica u Splitu: 'Imate najljepši grad na svijetu i sramota je da nema obilaznicu'

Predsjednica Kolinda Grabar Kitarović u Splitu je, nakon jednosatnog sastanka iza zatvorenih vrata s gradonačelnikom Androm Krstulovićem Oparom i suradnicima, pozvala Vladu da što prije počne s izgradnjom obilaznice i rješavanjem prometnih problema tog grada

'Veseli me entuzijazam koji vidim, zajedništvo bez obzira na političku pripadnost i volja da se stvari pokrenu s mrtve točke. To je već i započeto projektima poput sanacije Žnjana i odlagališta Karepovac, a sjednica Vlade u Splitu za mjesec dana bit će prilika da se razmotre svi bitni projekti poput tehnološkog parka Dračevac ili potrebe za povezivanjem unutar grada. Malo je poznato to da splitski aerodrom ima i veći broj putnika od zagrebačkog te da kroz gradsku luku godišnje prođe pet milijuna putnika', kazala je Grabar Kitarović.