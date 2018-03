Opara objavio početak radova na Žnjanu: U akciji sve gradske tvrtke, stižu i 'splitske kućice'

O KAZNENOJ PRIJAVI

Krstulović Opara: Sve me ovo tjera na smijeh

Splitski gradonačelnik komentirao je anonimnu kaznenu prijavu koja je protiv njega podnesena Općinskom državnom odvjetništvu upravo zbog Žnjana, odnosno navodnih 'protupravnih radnji' oko njegova uređenja. U osnovi, tvrdi se da je krenuo u izradu novog urbanističkog plana iako je s postojećim bilo dovoljno samo raspisati natječaj, i to zato da bi 'vratio dug arhitektu Anti Kuzmaniću, koji mu je pomogao u kampanji'. Krstulović Opara kazao je da su mu optužbe smiješne.

'Ante Kuzmanić nije bio moj savjetnik u kampanji, a volio bih da jest jer je riječ o vrhunskom stručnjaku. A projekt za Žnjan napravili su mladi momci iz njegova ureda koji su već dobili natječaje i na Istočnoj i na Zapadnoj obali', kazao je.

U kaznenoj prijavi iznesene su i sumnje da su moduli koje se ovog ljeta namjerava postaviti na Žnjan preplaćeni i da je njihov izvođač bio unaprijed poznat.

'Oni imaju svoj troškovnik koji je odobrilo Ministarstvo mora prometa i infrastrukture i Ministarstvo prostornog uređenja i graditeljstva. Ministarstva su dala ulazne parametre i na osnovi inženjerskih rješenja došlo se do cijene, mi je nismo izmislili. Moduli moraju biti kvalitetno izvedeni, a ne sklepani, moraju imati metalnu konstrukciju, biti otporni na posolicu, jugo i buru, moraju zadovoljavati brojne uvjete i to košta. Sve ovo me tjera na smijeh', odgovorio je splitski gradonačelnik.