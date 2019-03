Ima li HDZ razloga za brigu? Nešto se kuha između Milinovića i Starčevića, a tu se mota i Dabo

Iako je HDZ na nedavnim izborima za Županijsku skupštinu Ličko-senjske županije odnio pobjedu, čini se da bi njihova krhka većina mogla biti ozbiljno narušena. Takve signale poslao je Ante Dabo, nositelj nezavisne liste Bura promjena, u neobičnom priopćenju u kojem 'pozdravlja razgovore koji su vođeni između gospodina Darka Milinovića i Karla Starčevića'

Da bi do toga doista moglo doći, dao je naslutiti Ante Dabo u neobičnom priopćenju koje je poslao medijima. U njemu ništa konkretno ne kaže, tek da pozdravlja razgovore Milinovića i Starčevića, koji su inače bili na ratnoj nozi.

Ovim pljeskanjem pregovorima Milinovića i Starčevića Dabo očito daje HDZ-u do znanja da bi se mogao prikloniti ovom dvojcu , što HDZ dovodi u nezavisnu situaciju.

'Tu je sve vrlo jasno. HDZ mora sjesti s Karlom Starčevićem i vidjeti mogu li oni dogovoriti većinu, a ako do toga ne dođe, vidjet ćemo dalje. Ni s kim nisam pregovarao, čuli smo se samo telefonski da vidim idu li pregovori i kad bi se mogla konstituirati Skupština te usvojiti proračun', rekao je Milinović prije četiri dana i odbio odgovoriti na pitanje s kim se to telefonski čuo jer je, kako je dodao, bitno samo to da 'zasad nije pregovarao ni s kim ni o čemu'.