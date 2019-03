Gospić: Početak pregovora za Županijsku skupštinu znat će se u petak

U Ličko-senjskoj županiji pregovori za konstituiranje Županijske skupštine nisu počeli, rekli su u četvrtak Marijan Kustić (HDZ), Karlo Starčević (HSP) i nezavisni vijećnik Darko Milinović, iako su potvrdili da je nakon nedjeljnih zbora međusobnih telefonskih kontakata bilo, a Kustić je najavio da će sutra objaviti kad će koalicijska lista s HDZ-om na čelu pozvati na pregovore moguće partnere.

Karlo Starčević, nositelj liste HSP-a, koja je sa šest mandata treća po broju osvojenih mjesta u Županijskoj skupštini, rekao je za Hinu da treba sjesti i "dogovoriti pregovore". Lista HDZ-HSU-HSP AS-HSS-HBS osvojila je 13 mandata, a lista Darka Milinovića sedam. Osim njih mandate je osvojila i "Bura promjena", tri te SDSS dva.

"Naš je program kristalno jasan, prezentiran desetak puta, a u sljedeća dva-tri dana treba to ponovno proći. Sigurno ćemo sjesti Kustić, Milinović i ja skupa. Nije to Kustićeva županija, nije to Milinovićeva županija, nije to ni moja županija, hoću reći - moramo se u interesu svih građana naći i razgovarati kako dalje pregovarati", rekao je Starčević i time opovrgnuo neke medijske napise po kojima su pregovori već počeli.