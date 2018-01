Ilčić: Svatko tko živi sa ženom zna da postoji utjecaj hormona

Nakon izjave koja je ovaj tjedan izazvala pravu burur javnosti, predsjednik Hrasta i savjetnik ministrice kulture Ladislav Ilčić pokušao ju je pojasniti u intervjuu za točku na tjedan telelvizije N1

Na dodatno pitanje da završi rečenicu ...'kada ženama padne estrogen i progesteron, a malo se digne testosteron...', dodao je: 'Ja ne bih više u emisiji, bilo je previše pogrešnih interpretacija. Recimo, gospođa Strenja Linić je rekla da sam ja rekao da su žene ovisne o hormonima. Da se vratim, hormon koji utječe na nas kada je vani ljepše vrijeme i mi smo bolje raspoloženi, on utječe i na vas i na mene ali ne ovisi da smo ovisni o njemu. Još goru manipulaciju je napravio vaš novinar zbog kojeg smo tražili ispravak netočnog navoda i vi ćete ga morati objaviti u Dnevniku u 18 i Dnevniku u 22 sata jer je vaš novinar postavio pitanje premijeru vjeruje li da su žene neuračunljive u jednom dijelu ciklusa kao što to vjeruje Ladislav Ilčić . Dakle, ja ni u jednom trenutku nisam rekao da su žene neuračunljive što on meni inputira, niti se iz toga što sam ja rekao to može reći.'

Upitan u Točki na tjedan da pojasni svoju izjavu, Ilčić je kazao: 'Ajde ovako, ajmo krenuti s udžbenikom biologije za 8. razred osnovne škole. Sva sreća imam djecu različitih uzrasta pa mogu pročitati. Dakle, hormoni u tolikoj mjeri utječu na nas da mogu promijeniti naše ponašanje, fizički izgled, utjecati na naš rast i razvoj. Ili vam mogu pročitati za 3. razred osnovne škole: U zimskom smo razdoblju češće pospani, možemo reći i depresivniji zbog izloženosti tami tijekom većeg dijela dana. Znanstvenici ovo stanje povezuju s izlučivanjem hormona melatonina. Što hoću reći? To da hormoni utječu, jednako kako kod žena utječu jedni hormoni, kod muškaraca drugi, na naše osjećaje i raspoloženje. Ukucavanjem upravo tih pojmova u Publication of Medical Science imate sva istraživanja, izbaci vam više od tisuću rezultata. Hormoni utječu na nas i to je znanstvena činjenica i ona sama po sebi sigurno ne vrijeđa žene, već je ona dio objašnjenja pogrešnosti rodne ideologije koja tvrdi da naše tijelo nije povezano s ostalim apsektima spolnosti.'

Kazao je da nije istina da je rekao da su žene neuračunljive. 'Neću više odgovarati na to. Svatko tko živi sa ženom zna da postoji utjecaj hormona na žene, i jednako tako testosterona na muškarce, ali i drugih hormona koji utječu na naše raspoloženje i osjećaje. To je činjenica i ja s iznošenjenem te činjenice nikako ne zaslužujem ovakve pogrešne interpretacije koje anuliraju činjenicu da na naše ponašanje djeluje naš razum i volja, da smo puno više iznad nekakvog životinjskog djela u kojem bi samo hormoni utjecali na nas. Gospođa Strenja Linić je išla do te mjere da je ulazila u moju intimnost, moju spolnost, rekla da ja imam problem sa spolnošću što je razina jednog vulgarnog lijevoliberalnog medija. Kada govorimo o intimi to je nešto privatno, osobno. Ne znam hoće li sada Arsen Bauk ići sad na Medicinski fakultet i hapsiti endokrinologe kad kažu isto što i ja. Gdje smo kao društvo završili kada ne možemo govoriti istinu. Ja sam ocrnjivan, radi se difamacija već nekoliko dana u kojoj se mene želi učiniti neozbiljnim mijenjem konteksta. Kada govorite o spolnosti u jednom konktekstu, u temi gdje je to važno i stavite to u politički kontekst to samo po sebi zvuči nezgrapno ali to nisam učinio ja', kazao je, između ostalog, Ilčić.

Poručio je kako je na spornoj tribini govorio kao dopredsjednik roditeljske udruge "Glas roditelja za djecu", a ne kao savjetnik u Ministarstvu kulture.