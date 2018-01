Savjetnik ministrice kulture Ladislav Ilčić na tribini lamentirao o menstrualnom ciklusu

Ladislav Iličić, predsjednik stranke HRAST i savjetnik ministrice kulture Nine Obuljen Koržinek u utorak je sudjelovao na tribini o Istanbulskoj konvenciji u utorak su u Studentskom domu 'Stjepan Radić' zajedno sa studentskim kapelanom Damirom Stojićem. Ilčić je progovorio o menstrualnom ciklusu, a njegov su nastup mnogi ocijenili kao seksistički

'Rodne teorije koje se uvode Konvencijom govore o tome da bih ja mogao reći 'OK, ja sam muškarac, ali ja biram da sam žena i ne smijem biti sputan tim organom nego moram biti drugog spola'. To je nemoguće. Postoje biološke razlike. Kod žena imate tu povezanost tjelesne i emocionalne komponente', naglasio je savjetnik ministrice kulture Nine Obuljen Koržinek.