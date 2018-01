Poslušajte snimku govora Ladislava Ilčića oko kojeg se danima lome koplja

Na YouTubeu je objavljena audio snimka dijela govora predsjednika stranke HRAST i savjetnika ministrice kulture, Ladislava Ilčića oko kojeg se već danima lome koplja

'Rodne teorije koje se uvode Konvencijom govore o tome da bih ja mogao reći 'OK, ja sam muškarac, ali ja biram da sam žena i ne smijem biti sputan tim organom nego moram biti drugog spola'. To je nemoguće. Postoje biološke razlike. Kod žena imate tu povezanost tjelesne i emocionalne komponente', naglasio je savjetnik ministrice kulture Nine Obuljen Koržinek.

Predsjednik SDP-ova Kluba zastupnika Arsen Bauk pozvao je premijera Andreja Plenkovića i ministricu kulture Ninu Obuljen Koržinek da smijene Ladislava Ilčića iz Ministarstva kulture.

'Kad ministrica nije smijenila svog savjetnika čim je čula što je rekao, time je prvenstveno sebe izložila poruzi i kritici, ali to je od danas njen problem. Kada predsjednik Vlade nije smijenio takvog savjetnika, a to vjerojatno nije napravio jer je glas koji u Saboru ima Hrast jako bitan, onda je na nama da kritiziramo premijera', rekao je Bauk, dodajući kako pristajanje na toleriranje nasilja, pristajanje na stereotipne rodne uloge, na šutnju o ovakvim stvarima od nas čini neodgovorne političare.

'Ovo je duboko sramotno i pokazuje da kolega Ilčić ima problema sa svojom seksualnošću. On ima problem i s rodnom ravnopravnošću. On nije za to da žena bude ravnopravna. On ženu direktno stavlja u zapećak i ima očit problem, ali problem imaju i ministrica i premijer. On očito ne može savjetnik i jednostavno ga treba maknuti iz političkog života jer radi štetu svima nama, kao i svojoj stranci', kazala je zastupnica Mosta Ines Strenja Linić.

Prozvana ministrica kulture kazala je pak kako je Ilčić na tribini nastupao kao predsjednik HRAST-a, ne kao njezin savjetnik.