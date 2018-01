Strenja Linić obrušila se na Ilčića, on uzvratio: To je žalosno...

Nakon što je šef HRAST-a te savjetnik ministrice kulture Ladislav Ilčić ovih dana održao studentima predavanje o Istanbulskoj konvenciji tijekom čega se dotaknuo menstruacije i ženskih hormona, reagirala je Mostivka Ines Strenja Linić kazavši kako političar ima problema s vlastitom seksualnošću

'Dugo već u javnosti nije bilo ovako seksističke izjave jednog političara', rekla je Strenja Linić, prenosi N1.

'Ovo je duboko sramotno i pokazuje da kolega Ilčić ima problema sa svojom seksualnošću. On ima problem i s rodnom ravnopravnošću. On nije za to da žena bude ravnopravna. On ženu direktno stavlja u zapećak i ima očit problem, ali problem imaju i ministrica i premijer. On očito ne može savjetnik i jednostavno ga treba maknuti iz političkog života jer radi štetu svima nama, kao i svojoj stranci', kazala je Mostovka o Iličićevom istupu.