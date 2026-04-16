'Kao čupanje maslačaka': Američka mornarica na jednoj od najtežih misija u povijesti

Američka mornarica dobila je novu, iznimno osjetljivu zadaću u Hormuškom tjesnacu - pronaći i uništiti sve iranske morske mine prije nego što još više uzdrmaju globalno gospodarstvo

Prijetnja je itekako stvarna. Iako je iranski arsenal od nekoliko tisuća mina oslabljen u američko-izraelskoj kampanji, nije u potpunosti uništen. Američke vojne obavještajne službe vjeruju da su neke od tih mina već postavljene u more, otkrio je američki dužnosnik upoznat s operacijom, a želio je ostati anoniman, piše Politico.

Sama prijetnja iranskih napada na trgovačke brodove bila je dovoljna da gotovo paralizira promet kroz Hormuški tjesnac i uzdrma energetska tržišta. U slučaju da mina ošteti ili uništi neki komercijalni brod, promet tankera s naftom još više bi se usporio, ako ne i potpuno stao, a to bi pogoršalo globalnu energetsku krizu. U regiji se već nalazi više od deset američkih ratnih brodova, a stižu i novi. Njihova primarna zadaća je provedba blokade iranskog pomorskog prometa u području Perzijskog zaljeva, uvedena odlukom američkog predsjednika Donalda Trumpa. Vrlo rizična misija No istodobno obavljaju iznimno rizičnu misiju razminiranja. U operaciji sudjeluju površinski brodovi, helikopteri i podvodni dronovi koji pokušavaju locirati i uništiti teško uočljive mine prije nego što eksplodiraju. Lov na mine 'nalik je čupanju maslačaka u dvorištu kako biste si stvorili siguran put kojim možete hodati, a da ne stanete na njih', objasnio je Steven Wills, umirovljeni časnik američke mornarice iz Centra za pomorsku strategiju pri Navy Leagueu.

No, dodaje, situacija podsjeća i na košnju travnjaka jer područje koje je danas očišćeno može već sutra ponovno biti minirano manjim iranskim plovilima. Drugim riječima, riječ je o dugotrajnom i gotovo beskrajnom poslu. Zasad američka mornarica nije pronašla nijednu iransku minu. Ipak, promet kroz Hormuški tjesnac gotovo je zamro jer komercijalni brodari zaziru od rizika pa je za američku vojsku ključno pokazati da postoje sigurni plovni koridori. Uspostavlja se nova ruta? 'Danas smo započeli proces uspostave nove rute i uskoro ćemo taj siguran prolaz podijeliti s pomorskom industrijom kako bismo potaknuli slobodan protok trgovine', rekao je admiral Brad Cooper, zapovjednik američkog Središnjeg zapovjedništva (CENTCOM-a). Nedavna ratna simulacija, koju je proveo Bryan Clark, također umirovljeni mornarički časnik iz Instituta Hudson, pokazala je da bi se plovni koridori mogli očistiti u roku od nekoliko tjedana zahvaljujući novim tehnologijama koje koriste američki ratni brodovi. 'Ako područje uopće nije minirano, a cilj je samo uspostaviti sigurnu rutu kojom ćete voditi brodove, to bi moglo potrajati tek nekoliko dana', dodao je Clark. Iran raspolaže s više vrsta mina: od onih koje leže na morskom dnu i aktiviraju se prolaskom broda, preko mina pričvršćenih za dno lancem dok plutaju tik ispod površine, pa do onih koje nosi morska struja.

Ključnu prednost u njihovu otkrivanju mogla bi imati američka tehnologija bespilotnih sustava. Podvodni dronovi poput Knifefisha i Kingfisha, lansirani s ratnih brodova, koriste sonar za prepoznavanje objekata na dnu mora ili u njegovoj blizini. 'CENTCOM se ovime bavi dovoljno dugo da vjerojatno ima vrlo precizne karte morskog dna', kaže Wills i dodaje: 'Zato mogu poslati bespilotni sustav da provjeri situaciju i zaključi: 'Ovo izgleda drugačije, očito se nešto događa.' Pojačanja su na putu na Bliski istok Prema javno dostupnim podacima i sustavima za praćenje brodova, pojačanja su već na putu prema regiji. Dva broda klase Avenger za protuminsko djelovanje – USS Chief i USS Pioneer – napustila su Singapur i zaputila se prema Bliskom istoku.

USN TRACKING: Pushing MCM Capabilities West

Checking in on the US Navy's LCS footprint using recent imagery and AIS data.



🇸🇬Sembawang: Only the USS Santa Barbara (LCS-32) remains pierside in Singapore.

🇲🇾Reviewing historical AIS, her sister ship, USS Tulsa (LCS-16), went dark on… pic.twitter.com/hiIROvC0QO — MT Anderson (@MT_Anderson) April 11, 2026