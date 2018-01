Iako je i danas slijepo crijevo svijeta, La Higuera čuva tajnu ikone svih lijevih pokreta

La Higuera je ostala zabit; i dalje ne postoje ni asfalt niti autobusna linija kojima bi se do sela stiglo, trebali su nam dani organizacije da bismo stigli u selo, a da pritom ne dođemo nekom od povremenih turističkih tura koje pokrivaju tzv. Ruta del Che, piše u najnovijem putopisu iz Južne i Srednje Amerike Jasen Boko čije testove ekskluzivno pratite na tportalu. Ovoga puta razgovarao je s Lorenziom, domorocem iz bolivijskog sela La Higuera u kojem je uhićen i ubijen Che Guevara

Lorenzio je među posljednjim ljudima koji su prije pedeset godina vidjeli Guevaru živog. Kad su elitne bolivijske vojne jedinice, sastavljene od gotovo 2000 vojnika i potpomognute CIA-om, konačno okružile i uništile Cheovu grupu od samo sedamnaest gerilaca, Lorenzio je imao 26 godina. La Higuerom se brzo pronio glas da su se, nakon dva dana puškaranja i nakon što je ostao bez streljiva, zarobljeni Che i gotovo svi stanovnici, njih tridesetak, spustili u klisuru da vide to čudovište kojim ih je državna propaganda plašila već tjednima.

Bio je to kraj loše koordinirane revolucionarne namjere, pokušaja 'izvoza' revolucije u srce Južne Amerike, miniranog od bolivijske komunističke partije koja je trebala biti glavni koordinator i pomagač akcije. Castrova uloga u ostavljanju Chea u nevolji i danas je tema prijepora, ali je činjenica da je s nekolicinom loše naoružanih suboraca prepušten sudbini. Paradoksalno, Bolivija koja je vodila ratove sa svim susjedima i baš sve izgubila, tu je vojnu akciju izvela efikasno.

Istog poslijepodneva mrtvo tijelo prebačeno je u Vallegrande, udaljen šezdesetak kilometara, središte vojnog garnizona odakle je vođena akcija, gdje je dva dana bilo izloženo u praonici u stražnjem dvorištu bolnice Nuestro Señor de Malta. Bio je to najsigurniji način da se novinari, a onda i narod, uvjere da je 'zvijer' mrtva. Izloženo na betonskom bazenu u kojem se pralo prljavo bolničko rublje, tijelo mrtvog revolucionara mnoge je podsjetilo na sliku Andrea Mantegne iz 1480. 'Oplakivanje Krista'. Religiozne konotacije bile su toliko snažne da se gradom pronio glas pa su žene rezale uvojke Guevarine kose kako bi je, u religioznom žaru, sačuvale kao relikviju.

Sjedimo tako i razgovaramo o životu, svakodnevici, revolucija ga ne zanima. Ja njemu cigaretu, on meni rakiju, mijenjamo rijetka životna 'dobra' i razmijenimo poneku rečenicu, duboko u bolivijskoj provinciji na kraju svijeta, bez tekuće vode, struje i ostalih civilizacijskih dostignuća.

'Što radite kad ne radite u polju?' pita Nikolina.

Zbunjen, Lorenzio pogleda u našeg vodiča Adalita, zahvaljujući kojem smo i pronašli mjesto Cheova zarobljavanja i koji nas je upoznao s Lorenziom.

Adalit mu pokušava objasniti koncept 'slobodnog vremena', pojasniti pitanje. Lorenzio se smije, ništa takvo ovdje ne postoji, uvijek ima posla na zemlji i oko krava.

Ipak, nešto se u Boliviji promijenilo, Cheov san se ostvario, ne revolucijom, nego na izborima. Bolivija je od dolaska Eva Moralesa na vlast 2006. godine socijalistička zemlja koja se s uspjehom bori s bijedom, američkim utjecajem i korporacijskim kapitalizmom. Priča o bolivijskoj socijalističkoj vlasti dosta je kompleksna, Evo Morales daleko je od crno-bijele slike socijalističkog anđela, ali je činjenica da se Bolivija izvukla s dna ljestvice najnerazvijenijih zemalja i da su stvari krenule na bolje.