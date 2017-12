Potresna priča iz Potosa: Ušli smo u rudnik u kojem godišnje pogine 50 ljudi, a onda je odjednom zagrmjelo...

U seriji putopisa Jasena Boke koje tportal ekskluzivno objavljuje s njegova višemjesečnog putovanja Južnom i Srednjom Amerikom, na red je došla priča o mračnim rudnicima na jugu Bolivije i njihovoj još mračnijoj prošlosti. Ne kažu domaći bez vraga da se nekad od silnog srebra mogao izgraditi most do Španjolske, a od kostiju domorodaca još jedan

Lokalni ljudi, inspirirani istraživanjem urugvajskog pisca i novinara Eduarda Galeana objavljenim u jednoj od najvažnijih knjiga za razumijevanje južnoameričke situacije 'Otvorene vene Latinske Amerike', rado citiraju kako bi se od srebra izvađenog iz planine mogao izgraditi srebrni most od vrha brda do Madrida. I odmah dodaju: od kostiju čak 8.000.000 starosjedioca natjeranih da rade u rudnicima i umrlih u prisilnoj eksploataciji srebra za Španjolce, mogao bi se napraviti još jedan most od Iberijskog poluotoka do ovog kontinenta.

Ako vam je ta brojka apstraktna, onda navodim jednu službenu španjolsku: samo od 1503. do 1660. u španjolsku luku Sanlúcar de Barrameda, za koju nikad niste ni čuli, pristiglo je iz južnoameričkih kolonija 185.000 kg zlata i 16.000.000 kg srebra! Pa vi računajte.

Inače, spomenuta knjiga, napisana još 1971. godine, prešućena je u Europi i Americi jer svjedoči o brutalnoj eksploataciji i uništenju jednog kontinenta u interesu tuđeg profita, a zanimanje izvan ovog kontinenta za knjigu pojavilo se tek kad ju je kontroverzni socijalistički predsjednik Venezuele Hugo Chavez poklonio Baracku Obami 2009. godine. Knjiga u Hrvatskoj, koja danas spremno sluša svoje gospodare, očekivano, nikad nije prevedena.

U takvim radnim uvjetima ne može se disati ni vani, a kamoli u rudniku

Milijuni južnoameričkih starosjedilaca silom su dovođeni u ove rudnike kako bi gomilali španjolsko bogatstvo, ali su, na žalost kolonizatora, u takvim radnim uvjetima - na 4.600 metara n.m. ne može se disati ni vani, a kamoli u unutrašnjosti rudnika - kratko 'trajali'. Životni i radni vijek bili su im tek nekoliko godina, u prosjeku su umirali nakon četiri godine rada. Oni koji su radili u talionici, gdje se srebro miješalo sa živom kako bi se odvojilo od beskorisnih sastojaka, zbog utjecaja žive 'trajali' su maksimalno šest mjeseci, što je bijelim vlasnicima tog biznisa stvaralo ozbiljan problem. Ponestalo je indijanske radne snage pa su vlasnici života i smrti u Potosiju zatražili (i odmah dobili) od španjolskog kralja dozvolu za uvoz robova iz Afrike. Od početka sedamnaestog stoljeća 'uvezeno' ih je oko 30.000, no na nesreću vlasnika rudnika, njihov je životni vijek bio još kraći. U takvim uvjetima i na toj visini najčešće ne bi 'potrajali' ni godinu dana.