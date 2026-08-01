Europa se lomi na Ceuti: Nakon ulaska 60.000 migranata sazvan hitan sastanak, Španjolska bijesna

Španjolska je osudila 'sebične, polarizirajuće i protuzakonite' reakcije dijela europskih vlada nakon što je oko 60.000 migranata iz Maroka ušlo u Ceutu. Madrid tvrdi da je granicu stavio pod nadzor za manje od 48 sati i spriječio njihov odlazak prema kopnenoj Europi, a Italija, Finska, Danska i Češka traže oštriji odgovor zbog najvećeg migrantskog vala koji je pogodio španjolsku enklavu na sjeveru Afrike

Gotovo svi migranti koji su 30. srpnja kopnom i morem ušli u Ceutu u međuvremenu su se vratili u Maroko, objavile su španjolske vlasti. Ministar unutarnjih poslova Fernando Grande-Marlaska rekao je u subotu da je broj poginulih tijekom masovnih prelazaka porastao na najmanje 67. Ljudi su stradavali tijekom plivanja oko graničnih ograda, u stampedu i drugim pokušajima ulaska u grad. Španjolske vlasti procjenjuju da je granicu pokušalo prijeći između 50.000 i 60.000 ljudi, što je broj usporediv s velikim dijelom ukupnog stanovništva Ceute. Španjolska je na granicu poslala vojsku, dodatne policijske snage, dronove, ronioce i plovila. Pojačano je osiguranje i druge španjolske enklave u sjevernoj Africi, Melille, gdje su također zabilježeni pokušaji prelaska granice. Grande-Marlaska izjavio je da se stanje u Ceuti gotovo vratilo u normalu. 'Gotovo svi već su napustili Ceutu', rekao je, dodajući da su trgovine ponovno otvorene i da su posljedice masovnog ulaska uglavnom sanirane. Španjolska je počela postavljati i oko 500 metara dugu plutajuću pomorsku prepreku kako bi otežala nove pokušaje ulaska u enklavu morskim putem. No iako se stanje na terenu smiruje, politički i diplomatski spor među europskim državama tek se rasplamsao, piše BBC.

Italija vratila kontrole za dolaske iz Španjolske Italija je na mjesec dana ponovno uvela kontrole za dio putnika koji u zemlju dolaze iz Španjolske zračnim i pomorskim putem. Premijerka Giorgia Meloni prizore iz Ceute nazvala je 'šokantnima' te upozorila da nekontrolirani ulazak tolikog broja ljudi predstavlja prijetnju nacionalnoj sigurnosti. Mjera se ne odnosi na španjolske državljane ni druge građane Europske unije, nego uključuje ciljane provjere državljana trećih zemalja koji iz Španjolske dolaze u Italiju. Rim, dakle, nije potpuno zatvorio granicu niti ukinuo slobodno kretanje građanima Unije. Madrid je nakon talijanske odluke pozvao talijanskog veleposlanika na razgovor. Španjolski ministar vanjskih poslova poručio je da njegova zemlja od europskih partnera očekuje solidarnost, a ne ‘stranačku demagogiju’. Finska ministrica unutarnjih poslova Mari Rantanen objavila je da je pokrenula pripreme za ponovno uvođenje unutarnjih graničnih kontrola ako se za tim pojavi potreba. Pozvala je europske države da podrže talijanski potez. Danska premijerka Mette Frederiksen zatražila je da Europska unija razmotri sve mogućnosti, uključujući privremenu suspenziju dijela schengenske suradnje sa Španjolskom. Češki premijer Andrej Babiš otišao je korak dalje i pozvao na privremeno suspendiranje španjolskog članstva u schengenskom prostoru. Francuska je pojačala provjere na granici sa Španjolskom i najavila slanje dodatnih policajaca, a portugalski premijer Luís Montenegro rekao je da razmatra jači nadzor granice. Sanchez: Granicu smo vratili pod nadzor za manje od 48 sati Španjolski premijer Pedro Sanchez u pismu predsjednici Europske komisije Ursuli von der Leyen rekao je da je zabrinut zbog ponašanja dijela europskih vlada. Naveo je da je Španjolska u manje od 48 sati ponovno uspostavila nadzor nad granicom, pružila pomoć ljudima koji su stigli u Ceutu i spriječila neovlašteno kretanje prema kopnenom dijelu Europe. Većina europskih zemalja pokazala je podršku i solidarnost, poručio je Sanchez, dok su neke vlade odlučile napasti Španjolsku, vođene 'predrasudama, lažnim vijestima, neznanjem ili političkim interesom'. 'Europska unija ne može si dopustiti ovakvu sebičnu, polarizirajuću i protuzakonitu reakciju', napisao je. Sanchez je zatražio hitan sastanak europskih ministara unutarnjih poslova kako bi države potvrdile da je zaštita vanjskih granica zajednička odgovornost svih članica. Ministri će o stanju u Ceuti raspravljati u utorak 4. kolovoza, na izvanrednoj videokonferenciji. Hitne razgovore zatražile su i 22 od 27 država članica. U zajedničkom pismu izrazile su 'ozbiljnu zabrinutost' zbog događaja u Ceuti, pozdravile suradnju Španjolske i Maroka pri povratku migranata te pozvale na aktiviranje europskih mehanizama pomoći. Cilj sastanka trebao bi biti pronalaženje zajedničkog odgovora, pomoć Španjolskoj u održavanju kontrole nad granicom i sprečavanje novih nekontroliranih prelazaka.

Migrantska kriza na granici Maroka i španjolske enklave Izvor: EPA / Autor: JALAL MORCHIDI







+15 Migrantska kriza na granici Maroka i španjolske enklave Izvor: EPA / Autor: JALAL MORCHIDI