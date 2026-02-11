HZZO ima novog čelnog čovjeka, preuzima sustav težak sedam milijardi eura

Zvonimir Ante Korda novi je ravnatelj Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Vlada mu je na današnjoj sjednici, na prijedlog Ministarstva zdravstva, dala povjerenje za sljedeće mandatno razdoblje, doznaje Jutarnji list
Korda tako preuzima sustav težak gotovo sedam milijardi eura, nakon što je krajem studenoga razriješen dugogodišnji ravnatelj Lucian Vukelić, podsjeća Ivana Krnić za Jutarnji list.
Kako je ranije pisao Jutarnji, Korda je bio zaposlenik KBC-a Zagreb i potom je otišao u Kliniku Magdalena, u kojoj je proveo desetak godina. Relativno nedavno se na poziv prof. dr. sc. Hrvoja Gašparovića, voditelja Odjela za kirurgiju stečenih srčanih bolesti, vratio na Rebro.
Unatoč tome, njegov životopis nije javno dostupan, a o njegovom upravljačkom iskustvu zasad se malo zna. Izvan stručnih krugova kardiokirurga, koji ga opisuju kao kvalitetnog i predanog liječnika, njegovo ime do sada nije bilo osobito prisutno u javnom prostoru.
Pred novim ravnateljem stoje brojni izazovi – od stabilnosti financiranja zdravstvenog sustava i odnosa s bolnicama i domovima zdravlja, preko kontrole troškova i upravljanja listama čekanja, do provedbe daljnjih reformskih mjera u suradnji s Ministarstvom zdravstva. HZZO je pritom ključna institucija zdravstvenog sustava, čiji proračun ove godine iznosi osam milijardi eura.
Bivši ravnatelj Vukelić, liječnik ortoped i dugogodišnji HDZ-ov kadar iz Rijeke, vodio je HZZO od 2017. godine, a 27. studenoga 2025. Vlada ga je naprasno razriješila dužnosti u sklopu šire reorganizacije ključnih državnih institucija i javnih tvrtki. Premda službeno obrazloženje nije detaljno izneseno, odluka se u političkim krugovima tumačila kao dio politike 'osvježavanja kadra' i prilagodbe upravljačkih struktura novim standardima. Zanimljivo je to da je Vukeliću u trenutku razrješenja do isteka mandata bilo ostalo još nekoliko mjeseci, pa je odluka o smjeni izazvala dodatna pitanja.
Nakon Vukelićeve smjene, do izbora novog ravnatelja Zavodom je upravljao vršitelj dužnosti Hrvoje Šušković.
Paralelno s natječajem za ravnatelja provodio se natječaj za zamjenika ravnatelja HZZO-a. Tko će preuzeti poziciju zamjenika, još uvijek nije poznato.