HZZO ima novog čelnog čovjeka, preuzima sustav težak sedam milijardi eura

Korda tako preuzima sustav težak gotovo sedam milijardi eura, nakon što je krajem studenoga razriješen dugogodišnji ravnatelj Lucian Vukelić, podsjeća Ivana Krnić za Jutarnji list.

Kako je ranije pisao Jutarnji, Korda je bio zaposlenik KBC-a Zagreb i potom je otišao u Kliniku Magdalena, u kojoj je proveo desetak godina. Relativno nedavno se na poziv prof. dr. sc. Hrvoja Gašparovića, voditelja Odjela za kirurgiju stečenih srčanih bolesti, vratio na Rebro.

Unatoč tome, njegov životopis nije javno dostupan, a o njegovom upravljačkom iskustvu zasad se malo zna. Izvan stručnih krugova kardiokirurga, koji ga opisuju kao kvalitetnog i predanog liječnika, njegovo ime do sada nije bilo osobito prisutno u javnom prostoru.

Pred novim ravnateljem stoje brojni izazovi – od stabilnosti financiranja zdravstvenog sustava i odnosa s bolnicama i domovima zdravlja, preko kontrole troškova i upravljanja listama čekanja, do provedbe daljnjih reformskih mjera u suradnji s Ministarstvom zdravstva. HZZO je pritom ključna institucija zdravstvenog sustava, čiji proračun ove godine iznosi osam milijardi eura.