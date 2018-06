Hrvoje Klasić otkriva zašto se 22. lipnja nije slavio u Jugoslaviji i koje su uloge imali Tito i Tuđman

Povodom Dana antifašističke borbe povjesničar Hrvoje Klasić otkrio je niz zanimljivosti o 22. lipnja 1941. godine, kada je osnovan Prvi sisački partizanski odred u okupiranoj Jugoslaviji, te o protagonistima tih događanja. Zašto se taj dan kao državni praznik nije slavio u Jugoslaviji, nego tek od 1991., te što su Josip Broz Tito i Franjo Tuđman pisali u brzojavima zapovjedniku Prvog sisačkog partizanskog odreda Vladi Janiću Capi, koji je Tuđmanu bio i nadređen

Treba, napominje, shvatiti trenutak vremena. 'To nisu bili profesionalni ratnici i nisu otišli s ciljem da ostave arhivu o tome kako su se osnivali odredi', dodaje.

No nije to najveća kontroverza vezana za 22. lipnja. Naime, pitanje je zašto se taj dan nije slavio kao Dan antifašističke borbe u cijeloj Jugoslaviji. Paradoksalno, državnim je praznikom postao tek 1991., nakon propasti bivše države.

'U Jugoslaviji je 4. srpnja bio Dan boraca, a 27. srpnja se obilježavao kao dan ustanka u Hrvatskoj. Taj ustanak u Srbu dobiva prednost valjda kako bi se proklamiralo jedinstvo Hrvata i Srba. A ako pogledate kronologiju, sisački je odred nastao prije toga. No ustanak počinje onda kada Tito i partija odluče, a to je bilo 4. srpnja. To znači da ovi dečki i cure iz Siska zapravo samoinicijativno odlaze i to je važan moment koji govori o tom trenutku', smatra Klasić.