Granić: Demirel je suznih očiju molio Tuđmana da pomogne Bošnjacima

Bivši ministar vanjskih poslova Mate Granić na početku razgovora za HRT osvrnuo se na promjenu politike predsjednika SAD-a Donalda Trumpa prema Vladimiru Putinu.

'To je bilo očekivano, samo je bilo pitanje kada će se dogoditi. Predsjednik Trump je u predizbornoj kampanji rekao da će on zaustaviti rat u roku od 24 sata. Naravno, to nijedan diplomat nije ozbiljno shvatio. Trump je iskreno pokušao postići primirje. Odredio je posebnu ekipu: Marca Rubija, Keitha Kellogga, Stevea Witkoffa da pregovaraju s Moskvom i Ukrajinom. Putin je rekao da želi razgovarati o primirju, ali pod ruskim uvjetima. To znači aneksija četiri okupirane regije odmah. Zatim, da Ukrajina više ne može primati nikakvu međunarodnu pomoć, da ne mogu doći mirovne snage. Praktički, to je kapitulacija Ukrajine', rekao je.