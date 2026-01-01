Hrvatski radio srušio Guinnessov rekord na svoj 100. rođendan

Voditelji su se u eteru izmjenjivali svakih 15 minuta, bez prekida, čime su ispunjeni svi uvjeti za novi svjetski rekord. U ovom povijesnom radijskom događaju sudjelovali su voditelji svih 12 radijskih postaja Hrvatskoga radija, čime je prvi put cijeli radijski sustav HRT-a bio okupljen u jedinstvenom programu.

U eteru Drugog programa Hrvatskoga radija (HRT – HR 2) izmijenilo se više od 100 radijskih voditelja , navode u priopćenju. Rekord je srušen u nazočnosti službene sutkinje Guinness World Recordsa, koja je tijekom cijelog izazova nadzirala ispunjavaju li se svi propisani kriteriji.

'Rušenje svjetskog Guinnessova rekorda snažna je potvrda snage Hrvatskoga radija danas. Naših više od sto voditelja u jednom neprekinutom programu pokazalo je da je radio nikad življi i spreman za svoje drugo stoljeće', izjavila je glavna urednica Programa Hrvatskoga radija Eliana Čandrlić Glibota.

Radijski maraton '100 glasova u 100 sati za 100 godina' započeo je 31. prosinca 2025. godine u 6 sati, a nakon rušenja Guinnessova rekorda program se nastavlja do 4. siječnja 2026. godine, čime Hrvatski radio obilježava ulazak u godinu u kojoj slavi 100. obljetnicu.

Program se emitira iz novootvorenog i najmodernijeg radijskog studija i režije Drugog programa Hrvatskoga radija, istodobno na linearnim frekvencijama HR 2, videoprijenosima na platformi HRTi te na službenom YouTube kanalu HRT-a, uz snažnu interakciju sa slušateljima na društvenim mrežama.

Projekt '100 glasova u 100 sati za 100 godina' označio je početak obilježavanja stote obljetnice Hrvatskog radija, koja će se nastaviti mnogim posebnim programskim sadržajima i aktivnostima tijekom cijele 2026. godine.