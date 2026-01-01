Hrvatski liječnici pokrenuli važnu inicijativu: Znate li što je 'Suhi siječanj'?

'Suhi siječanj počeo je 2013. kao poziv na zdraviji početak godine , posebice nakon blagdanskog razdoblja obilne hrane i konzumacije alkohola. Poruka je početi novu godinu zdravijim izborom i spoznati kako već tako kratkotrajno odricanje od alkohola donosi brojne prednosti po zdravlje - poboljšani san, više energije, koncentracije, motivacije, stabilnije raspoloženje, ali i bolji metabolizam glukoze, smanjenje krvnog tlaka, kolesterola te posebice niz prednosti za zdravlje jetre', istaknuli su iz HGD-a.

Inicijativu su pokrenuli Hrvatsko gastroenterološko društvo (HGD), Hrvatsko psihijatrijsko društvo (HPD), KBC Zagreb i Klinika za psihijatriju Vrapče kako bi ukazali na sve dobrobiti koje donosi ukidanje konzumacije alkohola na siječanjskih mjesec dana.

Predsjednica HGD-a: Već i umjerene količine alkohola utječu na gotovo sve organske sustave

Predsjednica HGD-a dr. Ivana Mikolašević kaže da 'ne postoji sigurna razina konzumacije alkohola' te da i umjerene količine utječu na gotovo sve organske sustave.

Kako ističe, od pauze od alkohola najviše 'profitira' jetra, jer alkohol, osim što utječe na razvoj masne jetre, hepatitisa, ciroze i raka jetre, ima i niz drugih nepovoljnih učinaka na probavni sustav, "opušta" mišić koji zatvara spoj između jednjaka i želuca čime se razvija gastroezofagealna refluksna bolest. Također, oštećuje stanice jednjaka, a to povećava rizik za razvoj raka jednjaka.

Kronična konzumacija alkohola povezuje se s gastritisom, poremećajem apsorpcije hranjivih tvari, poremećajem crijevne mikrobiote te povećanom incidencijom raka želuca i debelog crijeva.

Dr. Mikolašević da je za rak gušterače, onaj od kojeg svi najviše strahuju, alkohol je jedan od glavnih etioloških čimbenika. Osim toga snažno se povezuje i s rakom usne šupljine, grla, ždrijela i rakom dojke. Naglašava da je prema klasifikaciji Međunarodne agencije za istraživanje raka pri Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji alkohol klasificiran kao karcinogen 1. klase.

Svaka količina i konzumacija alkohola nosi rizik za zdravlje, stoga je 'Suhi siječanj' poziv na povećanje razine znanja o tim učincima i na odluku kojom ćemo dugoročno povoljno utjecati na zdravlje i potaknuti samostalno produženje odluke o odricanju od alkohola, poručuje Mikolašević.

Dr. Mrzljak: Tijelu treba dati predah i ispitati navike

Sudionici 'Suhog siječnja' iz godine u godinu prijavljuju niz pozitivnih promjena, ističe dr. Anna Mrzljak iz KBC-a Zagreb, te dodaje da njih više od polovice nastavlja piti manje i mjesecima nakon završetka inicijative.

Na taj način, 'Suhi siječanj' je često početak trajnih promjena, a ne samo kratkog izazova, naglašava. Je li Suhi siječanj za svakoga? Za većinu ljudi, da, odgovara. Za osobe koje su pak razvile ovisnost o alkoholu prvi i dobar korak u prestanku pijenja je razgovor s liječnikom. Za sve ostale, 'Suhi siječanj' je jednostavan, siguran i besplatan način da tijelu damo predah i ispitamo navike.

Dr. Zrnka Kovačić Petrović iz Klinike za psihijatriju Vrapče poručuje da pauza od alkohola često znači manje anksioznosti, bolji fokus, više energije i mentalne jasnoće, a prekid rutine pijenja smanjuje rizik razvoja ovisnosti. Najteži dio često nije izdržati, nego odlučiti pokušati. Suhi siječanj nije natjecanje, nije zabrana i nije rješenje za sve probleme nego je poziv na pauzu, osvještavanje i brigu o sebi, poručuje.