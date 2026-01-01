FOTO Pogledajte kako je izgledalo tradicionalno novogodišnje kupanje u četiri hrvatska grada

Dok su se neki još oporavljali od dočeka, oni najhrabriji ulazak u 2026. godinu obilježili su tradicionalnim kupanjem u rijeci i u moru u podne, uz nezaobilazni picigin. Pogledajte kako je to izgledalo u Zadru, Puli, Sisku i Šibeniku

Pogledajte fotografije s jubilarnog 10. novogodišnjeg zimskog kupanja u Zadru na Morskim orguljama. Zadar: Novogodišnje kupanje na Morskim orguljama Izvor: Pixsell / Autor: Sime Zelic/PIXSELL







+58 Zadar: Novogodišnje kupanje na Morskim orguljama Izvor: Pixsell / Autor: Sime Zelic/PIXSELL Vec 36. godinu zaredom, Puljani sezonu kupanja otvaraju prvog dana nove godine, u podne. Puljani sezonu kupanja otvaraju prvog dana nove godine, u podne Izvor: Pixsell / Autor: Sasa Miljevic/PIXSELL







+15 Puljani sezonu kupanja otvaraju prvog dana nove godine, u podne Izvor: Pixsell / Autor: Sasa Miljevic/PIXSELL Desetorica hrabrih u Sisku nastavila je 15-ak godina staru tradiciju novogodišnjeg kupanja u rijeci Kupi. Novogodišnje kupanje u Sisku Izvor: Pixsell / Autor: Nikola Cutuk/PIXSELL







+11 Novogodišnje kupanje u Sisku Izvor: Pixsell / Autor: Nikola Cutuk/PIXSELL Prvog dana nove godine na gradskoj plaži Banj zaplivali su Šibenčani na tradicionalnom novogodišnjem kupanju. Šibenik: Tradicionalno novogodišnje kupanje na gradskoj plaži Banj Izvor: Pixsell / Autor: Dusko Jaramaz/PIXSELL







+24 Šibenik: Tradicionalno novogodišnje kupanje na gradskoj plaži Banj Izvor: Pixsell / Autor: Dusko Jaramaz/PIXSELL Ni na Bačvicama u Splitu nije nedostajalo zabave, pa se tako zaigrao novogodišnji picigin.

Split: Novogodišnji picigin na Bačvicama Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL







Split: Novogodišnji picigin na Bačvicama Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL







+41 Split: Novogodišnji picigin na Bačvicama Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL

