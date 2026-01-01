FOTO Pogledajte kako je izgledalo tradicionalno novogodišnje kupanje u četiri hrvatska grada

Dok su se neki još oporavljali od dočeka, oni najhrabriji ulazak u 2026. godinu obilježili su tradicionalnim kupanjem u rijeci i u moru u podne, uz nezaobilazni picigin. Pogledajte kako je to izgledalo u Zadru, Puli, Sisku i Šibeniku
Pogledajte fotografije s jubilarnog 10. novogodišnjeg zimskog kupanja u
Zadru na Morskim orguljama.
Zadar: Novogodišnje kupanje na Morskim orguljama
Izvor: Pixsell
/
Autor: Sime Zelic/PIXSELL
Zadar: Novogodišnje kupanje na Morskim orguljama
Izvor: Pixsell
/
Autor: Sime Zelic/PIXSELL
Vec 36. godinu zaredom, Puljani
sezonu kupanja otvaraju prvog dana nove godine, u podne.
Puljani sezonu kupanja otvaraju prvog dana nove godine, u podne
Izvor: Pixsell
/
Autor: Sasa Miljevic/PIXSELL
Puljani sezonu kupanja otvaraju prvog dana nove godine, u podne
Izvor: Pixsell
/
Autor: Sasa Miljevic/PIXSELL
Desetorica hrabrih u
Sisku nastavila je 15-ak godina staru tradiciju novogodišnjeg kupanja u rijeci Kupi.
Novogodišnje kupanje u Sisku
Izvor: Pixsell
/
Autor: Nikola Cutuk/PIXSELL
Novogodišnje kupanje u Sisku
Izvor: Pixsell
/
Autor: Nikola Cutuk/PIXSELL
Prvog dana nove godine na gradskoj plaži Banj zaplivali su
Šibenčani na tradicionalnom novogodišnjem kupanju.
Šibenik: Tradicionalno novogodišnje kupanje na gradskoj plaži Banj
Izvor: Pixsell
/
Autor: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Šibenik: Tradicionalno novogodišnje kupanje na gradskoj plaži Banj
Izvor: Pixsell
/
Autor: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Ni na Bačvicama u
Splitu nije nedostajalo zabave, pa se tako zaigrao novogodišnji picigin.
Split: Novogodišnji picigin na Bačvicama
Izvor: Pixsell
/
Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Split: Novogodišnji picigin na Bačvicama
Izvor: Pixsell
/
Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL