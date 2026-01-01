VELIKA FOTOGALERIJA

FOTO Pogledajte kako je izgledalo tradicionalno novogodišnje kupanje u četiri hrvatska grada

L. Š.

01.01.2026 u 15:49

Šibenik: Tradicionalno novogodišnje kupanje na gradskoj plaži Banj
Šibenik: Tradicionalno novogodišnje kupanje na gradskoj plaži Banj Izvor: Pixsell / Autor: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Dok su se neki još oporavljali od dočeka, oni najhrabriji ulazak u 2026. godinu obilježili su tradicionalnim kupanjem u rijeci i u moru u podne, uz nezaobilazni picigin. Pogledajte kako je to izgledalo u Zadru, Puli, Sisku i Šibeniku

Pogledajte fotografije s jubilarnog 10. novogodišnjeg zimskog kupanja u Zadru na Morskim orguljama.

Zadar: Novogodišnje kupanje na Morskim orguljama
  • Zadar: Novogodišnje kupanje na Morskim orguljama
  • Zadar: Novogodišnje kupanje na Morskim orguljama
  • Zadar: Novogodišnje kupanje na Morskim orguljama
  • Zadar: Novogodišnje kupanje na Morskim orguljama
  • Zadar: Novogodišnje kupanje na Morskim orguljama
    +58
Zadar: Novogodišnje kupanje na Morskim orguljama Izvor: Pixsell / Autor: Sime Zelic/PIXSELL

Vec 36. godinu zaredom, Puljani sezonu kupanja otvaraju prvog dana nove godine, u podne.

Puljani sezonu kupanja otvaraju prvog dana nove godine, u podne
  • Puljani sezonu kupanja otvaraju prvog dana nove godine, u podne
  • Puljani sezonu kupanja otvaraju prvog dana nove godine, u podne
  • Puljani sezonu kupanja otvaraju prvog dana nove godine, u podne
  • Puljani sezonu kupanja otvaraju prvog dana nove godine, u podne
  • Puljani sezonu kupanja otvaraju prvog dana nove godine, u podne
    +15
Puljani sezonu kupanja otvaraju prvog dana nove godine, u podne Izvor: Pixsell / Autor: Sasa Miljevic/PIXSELL

Desetorica hrabrih u Sisku nastavila je 15-ak godina staru tradiciju novogodišnjeg kupanja u rijeci Kupi.

Novogodišnje kupanje u Sisku
  • Novogodišnje kupanje u Sisku
  • Novogodišnje kupanje u Sisku
  • Novogodišnje kupanje u Sisku
  • Novogodišnje kupanje u Sisku
  • Novogodišnje kupanje u Sisku
    +11
Novogodišnje kupanje u Sisku Izvor: Pixsell / Autor: Nikola Cutuk/PIXSELL

Prvog dana nove godine na gradskoj plaži Banj zaplivali su Šibenčani na tradicionalnom novogodišnjem kupanju.

Šibenik: Tradicionalno novogodišnje kupanje na gradskoj plaži Banj
  • Šibenik: Tradicionalno novogodišnje kupanje na gradskoj plaži Banj
  • Šibenik: Tradicionalno novogodišnje kupanje na gradskoj plaži Banj
  • Šibenik: Tradicionalno novogodišnje kupanje na gradskoj plaži Banj
  • Šibenik: Tradicionalno novogodišnje kupanje na gradskoj plaži Banj
  • Šibenik: Tradicionalno novogodišnje kupanje na gradskoj plaži Banj
    +24
Šibenik: Tradicionalno novogodišnje kupanje na gradskoj plaži Banj Izvor: Pixsell / Autor: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Ni na Bačvicama u Splitu nije nedostajalo zabave, pa se tako zaigrao novogodišnji picigin.

Split: Novogodišnji picigin na Bačvicama
  • Split: Novogodišnji picigin na Bačvicama
  • Split: Novogodišnji picigin na Bačvicama
  • Split: Novogodišnji picigin na Bačvicama
  • Split: Novogodišnji picigin na Bačvicama
  • Split: Novogodišnji picigin na Bačvicama
    +41
Split: Novogodišnji picigin na Bačvicama Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL

