Hrvatska oborila Guinnessov rekord: Imamo najduži niz štrudli na svijetu

I.V.

06.09.2025 u 18:54

Najduža štrudla na svijetu Izvor: Pixsell / Autor: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Bionic
Reading

Hrvatska je oborila Guinnessov rekord - na ovogodišnjem Štrudlafestu u selu Jaškovu kod Karlovca napravljen je najduži niz štrudli na svijetu, priopćili su organizatori festivala

Najduža linija štrudli na svijetu iznosi 3136,84 metara, a činilo ju je 8940 komada štrudli. Štrudla rekorderka donirana je najpotrebitijima.

Sutkinja iz Guinnesove knjige rekorda Paulina Sapinska rekla je da je radi obaranja rekorda trebalo izraditi barem 5.874 štrudli, što znači da je rekord itekako premašen.

Oboren Guinenesov rekord u pripremi najdužeg niza štrudli Izvor: Pixsell / Autor: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Za izradu ogromne štrudle utrošeno je dvije tone brašna, dvije tone jabuka i po 30 kilograma cimeta, vanilin šećera i šećera u prahu te 230 litara ulja i četiri stotine kilograma šećera, izvijestila je voditeljica festivala Lidija Žganjer.

Rekord je najprije postavljen u Jaškovu prije deset godina kad se počeo održavati Štrudlafest, da bi potom bio oboren u Sisku prije pet godina, dodala je.

Kako je rekla, ove godine u Jaškovu su se 'zainatili' i za jubilarni 10. Štrudlafest odlučili odlučili postaviti rekord za narednih deset godina.

"Cijelu štrudlu su razvukle i zamijesile dvije osobe – Vesna Vuljanić i Blaženka Pleskina, a na cijeloj izradi radilo je pet osoba", navela je.

U obaranje rekorda uključili su se Karlovačka županija te gradovi Karlovac i Ozalj.

Štrudlafest se održava u selu Jaškovu, između Karlovca i Ozlja, a građani na njemu osim u štrudlama mogu uživati u brojnim kreativnim i edukativnim radionicama, starim običajima, ali i u šetnji i vožnji kajakom. Sutra će se na festivalu održati izbor za najbolju štrudlu.

