Liječnička komora: Napad na liječnika treba biti kazneno djelo

Iz Komore su naglasili su da su fizički napadi, prijetnje, vrijeđanje i zastrašivanje zdravstvenih radnika potpuno neprihvatljivi i da se ne mogu opravdati ni okolnostima, ni opterećenjem sustava, ni nezadovoljstvom pacijenata.

Kako su ranije izvijestili iz Policijske uprave zagrebačke, u subotu navečer je 54-godišnjakinja u zdravstvenoj ustanovi na Svetom Duhu napala i lakše ozlijedila 33-godišnjeg zaposlenika te ustanove, uhićena je i privedena u službene prostorije na kriminalističko istraživanje.

Zaštita liječnika na radnom mjestu preduvjet je sigurnog, kvalitetnog i dostupnog zdravstvenog sustava, istaknuli su iz Komore te najoštrije osudili svaki oblik nasilja nad liječnicima i drugim zdravstvenim radnicima.

"Fizički napad na liječnika ili drugog zdravstvenog djelatnika nije samo čin nasilja spram tog pojedinca, nego i čin koji onemogućava pružanje zdravstvene zaštite drugim pacijentima u tom trenutku", upozorili su.

Riječ je, kažu, o dugotrajnom i ozbiljnom problemu koji se sustavno ne rješava što potvrđuju i rezultati istraživanja koje Komora provodi posljednjih godina.

Osam posto liječnika izloženo nasilju

Prema longitudinalnom istraživanju Studija hrvatskog lječništva, provedenom krajem 2024., osam posto bolničkih liječnika u toj godini bilo je izloženo fizičkom nasilju, dok je čak 36 posto liječnika doživjelo verbalno nasilje i vrijeđanje.

Podaci oba vala istraživanja, iz 2022. i 2024., ukazuju na zabrinjavajući kontinuitet problema jer se čak 28 posto svih liječnika nije osjećalo fizički sigurno na svom radnom mjestu.

Zbog prirode posla, liječnici u hitnoj medicini, kao i svi ostali djelatnici u toj službi, značajno su izloženiji različitim oblicima nasilja. To potvrđuju i odgovori specijalista i specijalizanata hitne medicine iz 2. vala istraživanja 2024. kad se čak njih 32 posto nije osjećalo fizički sigurno na svom radnom mjestu.

Posebno zabrinjava činjenica da je verbalno nasilje postalo gotovo svakodnevna pojava, upozorili su. U posljednjih godinu dana, šest od deset liječnika hitne medicine bilo je izloženo verbalnom vrijeđanju, dok je u ostalim specijalizacijama verbalnom nasilju na radnom mjestu bilo izloženo tri od deset liječnika.

"Zdravstvene ustanove trebale bi biti mjesta nulte tolerancije na verbalno i fizičko nasilje, no praksa pokazuje da to za sada nije slučaj", ocijenili su iz Hrvatske liječničke komore.

Zbog toga su zatražili uvođenje nužnih mjera za poboljšanje sigurnosti u zdravstvenim ustanovama, i to kroz uvođenje primjerene 24-satne zaštitarske službe, kao i učinkovitih sustava alarmiranja i pojačanog video nadzora, osobito u hitnim prijemima, bolnicama i domovima zdravlja.