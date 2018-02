Hrvatska i službeno dobila još jedno zastupničko mjesto u Europskom parlamentu

Zastupnici Europskog parlamenta u srijedu su na plenarnoj sjednici glasali za smanjenje broja zastupnika nakon Brexita sa sadašnjih 751 na 705 i preraspodjelu zastupničkih mjesta po kojoj Hrvatska dobija još jednog zastupnika

Za izvješće Odbora za ustavna pitanja o novom sastavu EP-a pred europske izbore 2019, izvjestitelja Danute Marie Hubner (EPP) i Pedra Silve Pereira (S&D), glasalo je 400 zastupnika, protiv je bilo 183, a 96 je bilo suzdržano.

Zastupnici su iz zakonskog prijedloga ipak izbacili dio koji se odnosio na paneuropske liste, što bi kandidatima za eurozastupnike omogućilo sudjelovanje u izbornoj utrci u više zemalja EU-a. Tu ideju inače vrlo čvrsto podupire francuski predsjednik Emmanuel Macron koji bi i na taj način želio reformirati Europu.

Zastupnici su tijekom rasprave o tzv. 'transnacionalnim' listima vodili vrlo gorljive rasprave, od argumenata da bi to bila 'nadopuna demokratskom procesu' i da je upravo to karika koja nedostaje do optužbi da se radi o nasilnom pokušaju federalizacije Europske unije i umjetnom stvaranju 'europskog demosa', a čula se i optužba za pokušaj stvaranja 'ustavnog Frankensteina'.

Kako je izglasano, Hrvatska će umjesto 11 imati 12 zastupnika, kao i 2013. kada se pridružila Uniji. Po jedno više zastupničko mjesto imat će i Danska, Estonija, Austrija, Poljska, Rumunjska, Slovačka, Finska i Švedska. Irska će dobiti dva mjesta više, a Italija i Nizozemska tri zastupnička mjesta.