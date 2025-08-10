uskoro se sastaju putin i trump

Ovo je šest točaka izjave europskih čelnika o putu do mira u Ukrajini

M.Č./Hina

10.08.2025 u 07:16

Donald Trump, Vladimir Putin, Volodimir Zelenski
Donald Trump, Vladimir Putin, Volodimir Zelenski Izvor: Profimedia / Autor: Brendan SMIALOWSKI / AFP, Genya SAVILOV / AFP, The Presidential Office of Ukraine/ Capital pictures, Alexander Kazakov / TASS Bionic Reading / montaža: Neven Bučević
O putu do mira u Ukrajini ne može se odlučivati bez Ukrajine, poručili su u nedjelju u zajedničkoj izjavi europski čelnici uoči planiranog sastanka američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina

Zajednička izjava čelnika Velike Britanije, Francuske, Italije, Njemačke, Poljske, Finske i Europske komisije glasi:

„Dijelimo uvjerenje da diplomatsko rješenje mora zaštititi ključne sigurnosne interese Ukrajine i Europe.

"Slažemo se da ti ključni interesi uključuju potrebu za snažnim i vjerodostojnim sigurnosnim garancijama koja će omogućiti Ukrajini da učinkovito brani svoj suverenitet i teritorijalni integritet.“

„Ukrajina ima slobodu izbora o svojoj vlastitoj sudbini.“

„Suvisli pregovori mogu se voditi samo u kontekstu prekida vatre ili smanjenja neprijateljstava.“

„O putu do mira u Ukrajini ne može se odlučivati bez Ukrajine. Ostajemo predani načelu da se međunarodne granice ne smiju mijenjati silom.“

„Trenutna linija kontakta trebala bi biti polazišna točka pregovora“, navodi se u zajedničkoj izjavi.

Izjava je objavljena dan nakon što je američki predsjednik Donald Trump rekao da će se sastati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom kako bi razgovarali o okončanju rata u Ukrajini. Trump planira susret s Putinom na Aljasci 15. kolovoza. Tvrdi da su strane, uključujući i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, blizu postizanja dogovora koji bi mogao okončati sukob.

