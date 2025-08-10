Ovo je šest točaka izjave europskih čelnika o putu do mira u Ukrajini

Zajednička izjava čelnika Velike Britanije, Francuske, Italije, Njemačke, Poljske, Finske i Europske komisije glasi:

„Dijelimo uvjerenje da diplomatsko rješenje mora zaštititi ključne sigurnosne interese Ukrajine i Europe.

"Slažemo se da ti ključni interesi uključuju potrebu za snažnim i vjerodostojnim sigurnosnim garancijama koja će omogućiti Ukrajini da učinkovito brani svoj suverenitet i teritorijalni integritet.“

„Ukrajina ima slobodu izbora o svojoj vlastitoj sudbini.“

„Suvisli pregovori mogu se voditi samo u kontekstu prekida vatre ili smanjenja neprijateljstava.“

„O putu do mira u Ukrajini ne može se odlučivati bez Ukrajine. Ostajemo predani načelu da se međunarodne granice ne smiju mijenjati silom.“

„Trenutna linija kontakta trebala bi biti polazišna točka pregovora“, navodi se u zajedničkoj izjavi.