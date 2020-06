Hodžić: Bošnjaci nisu zadovoljni zastupanjem Lekaj Prljaskaj

Neovisni, odnosno kandidat grupe birača, Armin Hodžić predao je u utorak Državnom izbornom povjerenstvu (DIP) svoju kandidaturu za zastupnika pet nacionalnih manjina, te poručio da bošnjačka manjina nije zadovoljna dosadašnjim zastupanjem Ermine Lekaj Prljaskaj

Kaže da bošnjačka manjina nije zadovoljna kako ju je u Hrvatskom saboru predstavljala dosadašnja zastupnica Lekaj Prljaskaj.

'Smatramo da ona u dva protekla mandata nije, neću reći ništa, ali nije dovoljno napravila da bi mogla dobiti ponovno povjerenje birača, ne samo bošnjačke, nego i ostalih manjina koje zastupa', ustvrdio je.

Hodžić kaže kako se na izborima za Hrvatski sabor, 5. srpnja neće osvrtati na druge, nego želi probuditi interes bošnjačke manjine za izbore kako bi njeni pripadnici u što većem broju izašli na izbore i zaokružili kandidata za kojeg drže da će na najbolji mogući način predstavljati interes Bošnjaka i ostalih nacionalnih manjina u Hrvatskoj.

Na prošlim izborima za Hrvatski sabor, 2016.godine, za zastupnika pet manjina natjecalo se osam kandidata, a izabrana je Lekaj Prljaskaj, kandidatkinja Unije Albanaca u Hrvatskoj.

Kajtazi dobiva protukandidata

Hodžićeva kandidatura za parlamentarne izbore druga je koju je od 3. lipnja, od kad se mogu podnositi, zaprimio DIP.

Prije njegove jutros je DIP zaprimio kandidaturu Saveza Roma u Hrvatskoj 'Kali sara', koji za zastupnika 12 nacionalnih manjina ponovno predlaže Veljka Kajtazija.

Na to mjesto računa i Franjo Horvat, kandidat Udruge Roma korak po korak iz Koprivnice, koji je kandidaturu najavio za subotu, 13. lipnja.

Dan prije, za još jedan mandat zastupnika mađarske manjine Roberta Jankovicsa kandidirat će Demokratska zajednica Mađara Hrvatske.

Pripadnici nacionalnih manjina u Sabor biraju osam zastupnika, tri bira srpska, po jednog mađarska i talijanska, jednog zajedničkog češka i slovačka, a po jednog pripadnici pet (albanske, bošnjačke, crnogorske, slovenske i makedonske), odnosno 12 manjina. Zastupnike manjina mogu kandidirati političke stranke, manjinske udruge i birači.

Od većih stranaka, odnosno koalicija, za sada je, za nedjelju, 14. lipnja, kandidaturu najavio DP Miroslava Škore. Kandidature se mogu podnositi do ponoći, 16. lipnja.

DIP će ovaj tjedan, do 12. lipnja, kandidature zaprimati od 9 do 15 sati, a od 13. do 15. lipnja od 9 do 20 sati. Posljednjeg dana za predaju, 16. lipnja, zaprimat će ih od 9 sati do ponoći.

Zbog sprječavanja zaraze koronavirusom podnositelji se trebaju držati propisanih mjera, od dezinfekcije do socijalnog razmaka i broja ljudi koji mogu biti u isto vrijeme na istom mjestu, a sada je to njih 10.

Iz DIP-a su jasno komunicirali da se predaja listi obvezno mora najaviti, a u prostoriji gdje će se predavati moći će biti samo osobe koje ih predaju.