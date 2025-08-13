Muškarac pozvao muslimane da na klanjanje u Široki Brijeg ponesu oružje

"Svi vi koji budete išli tamo, a tko god od vas ima oružani list, osobno naoružanje… neka ga ponese sa sobom i neka s tim naoružanjem bdije dok ostali klanjaju. Tako nas i Kur'an uči. Govorim vam to zato što idete u jedno veliko leglo ustašluka'', poručio je Muamer Hasanagić.

Kako su potvrdili za Hinu, ta prijetnja je prijavljena policiji u Federaciji BiH.

Hasanagić je pritom u video zapisu pozvao veliki broj Bošnjaka muslimana da se priključe inicijativi teologa i političara Sanina Muse, te zajedno s njim organizirano u znak prosvjeda odu u Široki Brijeg.