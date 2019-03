Hoćemo li stvarno rintati do 67. godine? Slovenci i Švicarci rekli su 'ne', a nas se možda neće ni pitati

Sudbina dosadašnjih referendumskih inicijativa u Hrvatskoj ne daje previše razloga za optimizam po pitanju raspisivanja referenduma. Hoće li inicijativi '67 je previše', usmjerenoj protiv umirovljenja tek sa 67 godina života, biti dovoljan politički pritisak za postizanje cilja? Iako su Slovenci i Švicarci upravo na referendumima spriječili podizanje dobi za umirovljenje, u Hrvatskoj je već sada, mjesec dana uoči početka prikupljanja potpisa za raspisivanje referenduma, jasno da je inicijativa triju sindikalnih središnjica - na veoma dugom štapu. Ustavna stručnjakinja Sanja Barić tumači za tportal u čemu je problem

'Jeste li za to da se na referendumu donese sljedeći Zakon o izmjenama Zakona o mirovinskom osiguranju', glasi temeljno referendumsko pitanje, napisano u obliku prijedloga zakona, uz konkretizirane izmjene osam zakonskih članaka. Uz pravo na odlazak u starosnu mirovinu sa 65 godina života i 15 godina staža, traži se, među ostalim, pravo na prijevremenu mirovinu sa 60 godina života i 35 godina staža te blaža penalizacija prijevremene mirovine.

Sindikalna referendumska inicijativa ' 67 je previše ' najavila je ovog tjedna da će potpise za referendum prikupljati od 27. travnja do 11. svibnja, a objavili su i referendumsko pitanje kojim se predlaže vraćanje dobi od 65 godina za odlazak u starosnu mirovinu. Prema aktualnom zakonu, usvojenom u prosincu, od 2028. godine postupno će se podizati dobna granica za umirovljenje, tako da će se od 2033. godine u starosnu mirovinu ići sa 67 godina života.

Sindikalne središnjice - Savez samostalnih sindikata Hrvatske, Nezavisni hrvatski sindikati i Matica hrvatskih sindikata - očekuju daleko više od potrebnih 370 ili 380 tisuća potpisa za raspisivanje referenduma o uvjetima za mirovinu, s obzirom na cijeli niz razloga zbog kojih se, kako kažu, u Hrvatskoj ne može raditi do 67. godine života - od toga da Hrvati žive kraće i bolesniji su od europskog prosjeka, do toga da se i u postojećim radnim uvjetima poslodavci rano rješavaju starijih radnika.

Odmah poslije objave referendumskog pitanja u ponedjeljak krenule su spekulacije da bi se njime mogao pozabaviti Ustavni sud jer zadire u državni proračun, makar i neizravno. S druge strane, sindikalni čelnici poručuju da bi građani na referendumu mogli izravno ukinuti mirovinsku reformu koju je progurao ministar rada i mirovinskog sustava Marko Pavić.

Sanja Barić, predstojnica Katedre za ustavno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, načelno napominje da ukoliko je prijedlog zakona u skladu sa svim formalnim zahtjevima Ustavnog suda te ukoliko se takav referendum održi i prođe, onda predložene izmjene postaju zakonom i dijelom pravnog poretka Republike Hrvatske samim time što su izglasane na referendumu. Toliko što se tiče forme.

Međutim, kada je u pitanju sadržaj, situacija je nešto složenija jer će referendumsko pitanje razvidno imati posljedice za državni proračun.

'Državni proračun uključuje i zdravstveno i mirovinsko osiguranje u širem smislu jer država u konačnici mora naći sredstva da bi svi umirovljenici dobivali mirovine u odgovarajućim iznosima. Dakle, ta odluka ima izrazite i jasne financijske posljedice, kakve god one bile. E sad, ovlast donošenja državnog proračuna isključivo je ovlast Hrvatskog sabora, odnosno predstavničkog tijela, a iako ovo nije donošenje samog proračuna, određene financijske posljedice svakako su izvedive. Upitno je može li se samo tako intervenirati u zakonodavstvo s financijskim posljedicama, i to vrlo ozbiljnim za održivost državnog proračuna u širem smislu. Može li to uopće biti na referendumu? Ustavni sud i ranije je, u slučajevima outsorcinga i monetizacije, govorio o postojanju nadležnosti koje su isključive nadležnosti državnih tijela', podsjeća prof. Barić.